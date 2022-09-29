شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الوصول إلى Google Lens على أجهزة أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد عدسة جوجل Google Lens بمثابة برنامج تم تطويره باستخدام تقنية التعلم الآلي للتعرف البصري على الذكاء الاصطناعي، وبشكل أساسي، يمكن لـ Lens إلقاء نظرة على الصور المحفوظة أو خلاصة الكاميرا الحية ومقارنة ما تراه بقاعدة بيانات الصور من Google، والنتيجة هى أداة يمكنها تقديم معلومات مفيدة حول كل ما قد يتم عرضه على شاشة جهازك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك الكثير من الميزات التي تدعمها Lens حاليًا، من ترجمة النص إلى التعرف على النباتات والحيوانات، وهناك أيضًا عدة طرق يمكنك من خلالها تنشيطها.



كيفية استخدام Google Lens في تطبيق صور Google لأجهزة أندرويد وأيفون كيفية استخدام Google Lens في تطبيق صور Google لأجهزة أندرويد وأيفون يعد صور Google تطبيق تخزين الصور الافتراضي على معظم أجهزة أندرويد ويضم بشكل عام ميزة Lens، فيما تحتاج أجهزة أبل إلى تنزيل صور Google ونسخ الصور ذات الصلة احتياطيًا لمطالبة Lens بهذه الطريقة.

1. افتح صور Google وحدد الصورة التي تريدها.

2. اضغط على أيقونة العدسة في الزاوية اليمنى السفلى.



كيفية استخدام Google Lens في تطبيق Google لأجهزة أندرويد و iOS كيفية استخدام Google Lens في تطبيق Google لأجهزة أندرويد و iOS يعد تطبيق Google خيارًا جيدًا آخر للوصول إلى Lens على أجهزة مختلفة، يأتي هذا التطبيق مثبتًا مسبقًا على معظم أجهزة أندرويد، ولكن سيحتاج مالكو أيفون أو iPad إلى تنزيله من App Store.

1. افتح تطبيق Google.

2. اضغط على أيقونة العدسة على الجانب الأيمن من شريط البحث.