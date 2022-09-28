شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق حساب "Apple News" الخاص بـFast Company وإرسال إشعارات مسيئة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجلة " Fast Company" إن حسابها على Apple News قد تعرض للاختراق، وكتبت على تويتر "تم إرسال إشعارين فاحشين وعنصريين يفصل بينهما دقيقة واحد"، بينما قالت Apple News إنها عطلت حساب Fast Company بعد التنبيهات المسيئة، وفقاً لموقع businessinsider.

وأرسل حساب Apple News التابع لشركة Fast Company رسائل مسيئة إلى المستخدمين في عملية اختراق مساء أمس، حيث تضمنت الرسائل افتراءات عنصرية ورسالة جنسية صريحة، وفقًا لإخطار Apple News.

وأكدت شركة Fast Company الاختراق في تغريدة علي تويتر، حيث كتبت المجلة التجارية أن حسابها على Apple News أرسل "إشعارات دفع فاحشة وعنصرية" تفصل بينهما دقيقة واحدة.

ونشر المتسللون محتوى مشابهًا على موقع Fast Company، وفقًا لـ The Verge، حيث احتوى موقع الناشرعلى منشور يشرح بالتفصيل كيفية تنفيذ الاختراق، وفقًا لموقع The Verge.

وقالت شركة Fast Company إنها تحقق في الموقف، وعلقت موجز أخبار Apple الخاص بها وأغلقت موقع الشركة على الإنترنت، حيث أن موقع Fast Company الإلكتروني غير متصل الآن، ويعرض رسالة الخطأ "404".