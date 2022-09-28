شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أدوات جوجل لدعم قطاع السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جوجل أدوات مجّانية لمساعدة قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحديد الطلب على السفر في الوقت المناسب واتّخاذ قرارات مدروسة بشكلٍ أفضل احتفالًا بيوم السياحة العالمي.

وسيتم إطلاق الأداتَين الجديدتين وهما "مؤشرات السفر" و"توجهات الفنادق" ضِمن الموقع الإلكتروني "إحصاءات السفر مع جوجل" وباللغتَين الإنجليزية والعربية.

وفقًا لمؤشرات جوجل، بحَث المستخدمون في مصر عن عدد كبير من وجهات السفر المحلية خلال الأشهر الثمانية الماضية، بما في ذلك وجهات مثل شرم الشيخ والإسكندرية، فضلاً عن وجهات في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية.

وسجّلت عمليات البحث عن محمية "رأس محمد" بالتحديد، وهي حديقة وطنية تقع في شبه جزيرة سيناء، ارتفاعًا بنسبة %22 مقارنةً بالسنة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت عمليات البحث في مصر عن عبارة "تسجيل الوصول" ارتفاعًا بنسبة %113 خلال هذه السنة مقارنةً بالسنة الماضية.

وتساعد هذه الإحصاءات الأنشطة التجارية في التواصل مع المستخدمين الذين يجرون عمليات بحث بهدف السفر، وكذلك في التخطيط للحملات.

يمكن للأنشطة التجارية العاملة في قطاع السياحة والسفر الاستفادة من هاتين الأداتَين للاطّلاع على إحصاءات من شأنها المساعدة في الوصول إلى المسافرين العالميين، سواء كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة انطلاقهم أو وجهتهم،

وذلك في كل مرحلة من مراحل السفر، بدءًا من التخطيط لزيارة الوجهة التالية وصولاً إلى حجز الرحلات الجوية والفنادق.

مؤشرات السفر

تقدّم أداة "مؤشرات السفر" للأنشطة التجارية والحكومات والهيئات السياحية صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة معيّنة وأهم الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتمامًا كبيرًا بزيارتها ضمن بلد محدّد. وتتيح أيضًا للأنشطة التجارية استكشاف كيفية تغيُّر الطلب على السياحة مقارنةً بالأشهر أو السنوات الماضية وتعديل الحملات التسويقية بما يتناسب مع ذلك.

توجهات الفنادق

كل يوم يبحث الملايين من المستخدمين عن فنادق على Google، ما يساهم في إنشاء قدر هائل من الإحصاءات بشأن الاهتمامات المحلية بالفنادق والعمليات التي ينفّذها المسافرون.

وأصبح الآن بإمكان المعنيين في الفنادق الصغيرة والمستقلة استخدام أداة "توجهات الفنادق" للحصول على معلومات مفصّلة حول مدى اهتمام المسافرين بفنادقهم وبالتالي فهم مصدر هذا الاهتمام والتعرّف على كيفية جذب نزلاء جدد من خلال تحسين حضور تلك الفنادق على المنصات الرقمية.