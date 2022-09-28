شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون أغلقت بعض المستودعات مؤقتًا فى فلوريدا بسبب إعصار إيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت أمازون مؤقتًا بعض المستودعات في فلوريدا قبل نهج إعصار إيان، وفقًا لقناة CNBC، حيث ضربت العاصفة كوبا أمس الثلاثاء وتتجه إلى فلوريدا، وقالت أمازون إن إغلاق المستودعات هو إجراء وقائي، وفقاً لموقع businessinsider.

قال "ريتشارد روشا"، المتحدث باسم أمازون، لشبكة CNBC: "نحن نراقب عن كثب مسار إعصار إيان ونجري تعديلات على عملياتنا من أجل الحفاظ على سلامة موظفينا، ونحن على اتصال منتظم مع موظفينا وشركاء التوصيل للتأكد من أن الجميع على دراية بأي عمليات إغلاق أو ظروف غير آمنة وسنواصل إجراء التعديلات حسب الحاجة"، حتي الآن لم يحدد التقرير عدد المستودعات المغلقة أو عدد العمال المتأثرين.

وقام المركز الوطني للأعاصير بترقية إعصار إيان من عاصفة استوائية إلى عاصفة من الفئة 3 يوم الثلاثاء، ووفقا لرويترز، فقد اصطدمت كوبا في نفس اليوم وأوقفت الكهرباء عن الجزيرة بأكملها، وتركت البلاد بأكملها بدون كهرباء، ويتجه الإعصار الآن إلى فلوريدا.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن من المتوقع أن تتدهور حالة الطقس في وسط وجنوب فلوريدا، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى غداً الخميس، ومن المتوقع أيضاً أن تصل أجزاء من الجنوب الغربي في وقت لاحق من الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

تواجه أمازون التدقيق في قضايا السلامة في مكان العمل. في ديسمبر ، توفي ستة عمال في مستودع أمازون في إلينوي بعد انهيار السقف بسبب سوء الأحوال الجوية.