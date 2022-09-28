قد نرى هواتف Galaxy S23 أقرب من المتوقع

ننتظر اطلاق Galaxy S23 في هذه الفترة، بينما نكتب هذا الخبر وبينما انت تقرأه ستبدأ تسريبات هواتف سامسونج الرائدة القادمة بالظهور، صور وRenders ومواصفات ومميزات وعيوب متوقعة وتعديلات الـHardware، كل شيء سيظهر كعادة كل هواتف سامسونج، التسريبات التي ظهرت تبدأ بالإشارة الى نقطتين، تصميم الهاتف وميعاد إطلاقه، يبدو ان سامسونج لا تريد اطلاق الهاتف في فبراير مثلما فعلت مع Galaxy S22، بماذا تفكر سامسونج؟ تعالى لنعرض كل هذه النقاط في مقالنا.

Galaxy S23 أقرب من المتوقع

هناك أخبار بداخل سامسونج انها تعمل على اطلاق هواتف S23 في وقت مبكر عن كل عام، تحديدًا أبكر بأسبوعين او ثلاثة عن تاريخ اطلاق S22، نتذكر S22 قد تم اطلاقه في شهر فبراير عام 2022، المؤتمر تحديدًا كان يوم التاسع من فبراير والبيع بدأ يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر، اذا بدرنا اطلاق الهاتف لأسبوعين او ثلاثة هذا يعني اننا سنرى اطلاق الهاتف والمؤتمر في شهر يناير نفسه، من ثم سيبدأ البيع في النصف الأول من شهر فبراير، الأمر غير غريب نرى شركات مثل Xiaomi وMotorola تُطلق الأجيال الجديدة من هواتفها في ديسمبر لكن هذا الإطلاق يكون حصري للصين فقط، الإطلاق العالمي يكون في وقت لاحق من نفس العام وهذا يجعلنا نفر في ان الأمر أصعب على سامسونج لأن سامسونج بالتأكيد ستدعم الإطلاق العالمي بشكل أساسي لن ترغب في حصر الهاتف في مكان معين من ثم اطلاقه الى العالم كله.

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تسريب Renders لهاتف Galaxy S23

هذا هو الوقت المناسب لبدأ ظهور تسريبات Galaxy S23 وتقريبًا هذا هو نفس الوقت من كل عام الذي تصدر فيه صور وتصاميم الهواتف الجديدة، نتحدث عن S23 وS23 Plus هنا الذين ظهرت لهم اول Renders مسربة على برامج التصميم على الكمبيوتر، الصور التي ظهرت تُظهر تصميمًا جديدًا للكاميرات بالخلف فبدلًا من كون الكاميرات تقع بداخل إطار خاص بهم صارت كل كاميرا وحدها في إطارها الخاص على ظهر الهاتف، مع الاستعانة بنفس الأظهر المسطحة المُستعملة في S22، خطوة تغيير التصميم تبدو منطقية فهاتف S22 وS22 Plus متشابهين بينما كان S22 Ultra يبدو انه من عائلة أخرى تمامًا، فتوحيد التصميم أمر منطقي لأنها عائلة واحدة، ما يُلاحظ لكن بصعوبة أيضًا هو حواف الشاشة التي صارت أكبر برقم بسيط للغاية 0.15 ملليمتر ان صحت التسريبات

صور الهاتف Galaxy S23

صور Galaxy S23 Plus

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