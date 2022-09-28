Realme GT Neo2: مراجعة ومواصفات ومميزات وعيوب وسعر ريلمي جي تي نيو 2

realme GT Neo2..هل يمكن أن يأتي هاتف في الفئة المتوسطة برداء هواتف الفئة العليا؟ وهل هو مجرد رداء؟ أم أنه هناك جوهرٌ داخليّ؟ اعتادت realme أن تقوم بإبهارنا بإًصداراتها في هواتفها بتميزها دائمًا عن منافسيها! بل وإثبات جدارتها بالتجربة العملية لما تقدمه هواتفها من قدرات عالية وثبات واستقرارية في الأداء، وما نتحدث عنه هنا..هو من أٌقوى وأفضل وأرقى ما قدمته ُrealme وخاصة في الفئات المتوسطة، وهنا..نتحدث عن الفئة المتوسطة العليا الراقية! التي تمدك بإمكانيات الفئات الرائدة، بمقابل تضحيات في كماليات الهاتف، فهل نتحدث عن تضحيات قاسية؟ أم أنها مجرد ثمن بسيط يدفع لأجل كل تلك الإمكانيات التي تم توفيرها في هذا الجهاز! سنرى ذلك تاليًا..تابع المقال.

الأداء والتبريد المائي ووضع الـ GT Mode:

الأرقى والأفضل والأقوى، ناهيك عن قوة المعالج، إلا أنه Snapdragon870 تحديدًا بالنسبة لي هو الأفضل في التعامل مع الحرارة والطاقة والضغط، وتحديدًا السخونية..اتى Realm GT Neo2 بمعالج Snapdragon 870، بمعمارية 7 نانو والذي يحقق حوالي 726,000 نقطة على منصة AnTuTu..ما يجعله ممتازًا في التعامل مع الطاقة والحرارة، عند بداية حديثي عن الأداء لم أعرف كيف يمكنني أن أصف مدى استمتاعي وارتياحي مع أداء هذا الهاتف! إلا أنه يمكنني أن أخبرك أنه سيقدم تجربة متكاملة ورائدة في الأداء والإستخدام القوي، وذلك يدعمه تبريد مائي قوي مما يحافظ على درجة حرارة الهاتف، لكي أثبت ما أقول قمت بتجربة الهاتف لأقصى حد.

الأداء في الألعاب:

وباستخدام وضع الـ GT Mode والذي يرفع أداء الهاتف لأقصى قوته؛ حيث يرفع من سرعة المعالج وقدرته ويرفع معدل التحديث ودقة الشاشة؛ مما يعزز تجربتك للهاتف حينئذٍ ولكن لتعلم أن ذلك سيكون على حساب البطارية والسخونية في هذا الطقس الحار الذي نواجهه، والحقيقة أنه لم يخذلني ولو لدقيقة واحدة، فبالنسبة للعبة Pubge فهو يدعم أعلى معدلات للتحديث(فريمات)، وتصل الرسوميات(الجرافيكس) حتى UHD! وهي أقصى شيء في رسوميات لعبة Pubg، بمعدل تحديث 40 فريم بشكلٍ كامل! ويدعم 60 فريم عند HDR كأقصى درجة للجرافيكس، والذي يعد أمرًا مذهلًا عندما تعرف بأن الفريمات ثابتة، ما بين 59:60 فريم طوال الوقت، ولفترات طويلة! وهذا يعد امرًا طبيعيّ مع هذا المعالج والذي يعد من معالجات الفئات الرائدة، وقد أدى حقًا أداء الفئات الرائدة! وبالنسبة للسخونية فبالتأكيد ستود أن تعرف مدى تعامل الهاتف مع السخونة والحرارة خاصة مع الألعاب! وحكمي في هذا الأمر قد كان في ظل ظروف الحرارة المرتفعة التي لم نشهد مثيلًا لها في مصر، وبرغم هذا يتعامل الهاتف جيدًا مع الحرارة والسخونية عند الألعاب، فلا أشعر بارتفاع درجة حرارة الهاتف إلا عند منتصف المرة الثالثة من اللعب على التوالي في لعبة Pubge! شعرت بالحرارة ووصلت لـ 42 مئوية، وهذا يعد أمرًا طبيعيًا مع ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط، إلا أنه عند تجربتي للعبة Asphalt 9، حصلت على تجربة رائدة من معدل التحديث العال! والذي لا ينخفض عن 60 فريم! ولم أشعر بالحرارة إلا بعد اللعب لعدة مرات لم أحصاها حتى

الأداء في الإستعمال العام:

بفضل الواجهة المميزة والمستقرة Realme U.I 3.0، وقوة معالج Snapdragon 870، وسعة الرامات والتي تقدر بـ 12 جيجابايت، قدم Realme GT Neo2 أفضل أداء يومي في التصفح والتنقل بين التطبيقات، لم أواجه أي مشكلة ولو بهذا القدر الصغير أثناء استعمالي العام للهاتف، لذا فلا غبار عليه في هذا الجانب.

الآداء في تعدد المهام:

تصل التطبيقات في الخلفية إلى ما يزيد عن 15 تطبيق، ولم أشعر بأي مشكلة أثناء استخدامي لخمسة منهم على الأقل في نفس الوقت متنقلًا من تطبيق إلى آخر، ولا أستثنى الألعاب الثقيلة كـ pubg و Asphalt، فإذا قمت بالخروج من لعبة ببجي أثناء تواجدي في خضم اللعبة، عندما أقرر الدخول مجددًا أجد اللعبة كما هي دون أن تقوم بإعادة التشغيل، وهذا بفضل استقرارية المعالج والواجهة، وهذا ما يثبت عدم وجود مشاكل على الإطلاق في تعدد المهام بالنسبة لهاتف Realme GT Neo2!

مجملًا..لم أشعر ولو لوهله أني أستخدم هاتفًا من الفئة المتوسطة العُليا إلا عند تجربتي للكاميرات، فماذا عنها؟

الكاميرات:

يمكن أن يكون السبب في عدم رضائي عن الكاميرا هو توقعي منها أكثر مما يفترض أن تقدمه، ففي ظلّ كل المميزات والقوة التي قدمها Realme GT Neo2 نسيت بأنه من المفترض أن يكون هاتف في الفئة المتوسطة العليا! وهذا ما قدمته الكاميرات..لم تعطيني أداء رائد! ولكنه أداء مقبول ويظل أداء قوي، أتت الكاميرا بـ64 ميجابيكسل للعدسة الأساسية، ولكن دعك من الأرقام فهي لا تبهرني، فيمكن أن يقدم هاتف ذو كاميرا 48 ميجابيكسل أداء أفضل من كاميرا 108 ميجابيكسل! فلا يعتمد الأمر على الأرقام كثيرًا عندما نتحدث عن هواتف الأندرويد، بل على حساس الكاميرا وعلى المعالج، فما يدعم كاميرا GT Neo2 هو أنه أتى بحساس قويّ ومعالج أقوى! فكلما زاد المعالج قوة كلما زادت معالجة الكاميرا للصور، بالنسبة للتصوير النهاري العادي كان الأداء مقبول، ليس سيئًا.

التصوير النهاري:

قدم الهاتف أداء متوسط للغاية في التصوير النهاري، فلا تقوم عملية معالجة الألوان بشكلٍ دقيق، فلا أحب أن تكون الدقة عالية بدون معالجة جيدة للألوان، في الإضاءة الهادئة (في الساعة الذهبية أي وقتي الشروق والغروب) قدمت أداء أفضل من الذي قدمته في خضم الإضاءة العالية (إضاءة الشمس في ظل تواجد أشعة أشمس).

التصوير الليلي:

ما أبهرني حقًا! أن كاميرا هذا الهاتف أبرزت أداء مبهر في التصوير الليلي فضلًا عن التصوير العادي في وضح النهار! والذي يفترض أن يقدم أداء أقوى بسبب الإضاءة الطبيعية وما إلى ذلك، ولكن..مَكّنني هذا الهاتف من التصوير الليلي لغرفة أدى لظهورها وكأنها تم تصويرها بالصباح! قد لا تصدق حتى بأن هذه الصورة التقطت في الليل في تمام الساعة العاشرة مساءًا ككثير ممن عرضت الصورة عليهم وطلبت منهم بأن يحددوا ما إذا تم تصويرها بالليل أم بالنهار، وكانت الإجابة منهم جميعًا بأن الصورة تم التقاطها في النهار، إلا أنه كانت قبل منتصف الليل بساعتين، وهنا تظهر قوة الكاميرات في realme GT Neo2 في معالجة الصور وتجميع الضوء في التصوير الليلي أو التصوير بالليل عمومًا وفي الإضاءات المنخفضة، والجدير بالذكر أن تجربتي كانت بكاميرا النظام وليس Google camera

النصوير بالكاميرا الأمامية:

بالنسبة للكاميرا الأمامية فقد قدمت آداء جيد..ليس سيئًا، ويتحول لأداء رائع للغاية في الإضاءة المناسبة.

تصوير الفيديو:

بالنسبة لتصوير الفيديو فيأتي الهاتف بمثبت بصري لتصوير الفيديو ويصل حتى 60 فريم بدقة! وعند تجربتي لتصوير الفيديو وجدت بأنه قدم أداء مبهر.

الحجم والتصميم والخامات :

أتى Realme GT Neo2 بأبعاد 162.9×75.8×9 ملم مع وزن 199.8 جرام، مما يجعل الهاتف ذو كبير نسبيًا، لن يزعجك الأمر عند إمساكه بيدك، ولكن يظل أكبر من متناول اليد بشكلٍ بسيط، بحجم ليس بخفيف للغاية، ولا يصنف ثقيل أيضًا؛ فلن يزعجك ثِقله أيضًا.

الألوان:

اتى تصميم راقي وجميل، وأتى بثلاثة ألوان(أسود/ أزرق/أخضر بتصميم خاص) ولكن الأكثر انتشارًا كان اللون الأزرق، وتحديدًا في مصر، والذي يظهر شكلًا جمالًا بتباين الألوان من الأزرق إلى الأصفر عند انعكاسها على الضوء.(راجع معرض الصور)

الخامات:

يأتي بخامات من البلاستيك المُحسّن والذي يعد ضد الخدوش والبصمات، والذي لن ينكسر بسهولة! فهذه ميزة الخامات البلاستيكية المحسنة، فبالنسبة لي أفضل أن لا تكون ظهرية هاتفي من الزجاج لزيادة احتمال تحطمه إذا تعرض للسقوط، بالإضافة لارتفاع مقابل إعادته كما كان.

تصميم المدخلات والمخرجات وشكل الحواف:

يأتي تصميم الهاتف بمايك إَضافي لعزل الضوضاء، وسماعات من نوع stereo، مع عدم وجود مدخل سماعات 3.5مم؛ حيث تم الإكتفاء بمدخل الـ USB Type-C، بالنسبة لي لم أجد مشكلة مع التصميم أو مع خامات الهاتف، إلا أنه لا يدعم مقاومة الماء والغبار.(راجع معرض الصور)

أزرار التحكم:

أزرار التحكم بالصوت بحاجة لقدر خفيف من القوة للضغط عليها لتتحكم بالصوت كما يحلو لك، وهذه ميزة وعيب بالنسبة لي..فهي ميزة لكي أتجنب الضغط على أي زر منهم بشكلٍ غير مقصود، وعيب لا يذكر عند قصد التحكم بهم، ولكن هناك لفتة بسيطة وأعجبتني بخصوص زر الطاقة الخاص بالهاتف، الذي أتى مصممًا بشكلٍ يعطي ملمسًا رائعًا، (راجع معرض الصور).

مجملًا؛ يمكنني تصنيفه بأنه أتى بحجم وأبعاد ملائمة وغير مزعجة، وتصميم رائع وخامات قوية! فلا غبار عليه فيه إلا في عدم مقاومته للماء والغبار، والذي سنغفره مقارنة بكل ما هو متوفر في هذا الهاتف!

الشاشة:

من نوع أموليد؛ والذي يعد النوع الأرقى، بحجم 6.62 بوصة..ودقة 2400*1080، و16 مليون لون..و1300 شمعة، يمكنهم جميعًا أن يقدموا أفضل تجربة وأفضل أداء، طوال تجربتي واستخدامي لـ Realm GT Neo2 لم أشعر ولو لوهلة بانزعاج من شيء بخصوص الشاشة، فقد قدمت أداء وتجربة رائعة أثناء المشاهدة، وأثناء اللعب، بتقديمها ألوان مشبعة وقوية وهذا معهود من الشاشات الأموليد، وأما بخصوص التنقل، فقد أتى بدعمه 120hz كمعدل تحديث 120، وهو بالنسبة لي محض السرعة في التنقل أثناء تصفح التطبيقات أو التنقيل فيما بينها واحدًا تلو الأخر..

الواجهة والنظام:

مهما كان الضغط، مهما كان عدد التطبيقات المفتوحة..عند تجربتي كنت أقوم باللعب والتصفح في التطيبقات في أوقات متقاربة، مع عدم غلق التطبيقات أو الألعاب من الخلفية، فقد كان استخدامي للهاتف لأقصى حد، ولم أتعرض ولو لوهله لأي نوع من المشاكل سواء كان البطء أو توقف التطبيقات أو غيرها من المشاكل وهذا أيضًا بفضل الواجهة..واجهة Realm U.I والتي أثبتت جدراتها في جميع إصدارات Realme، , والواجهة في realme GT Neo2 هي Realme U.I 3.0.. وإن تميزت واجهة ريلمي بشيء فسيكون كالتالي:

الإستقرارية على أطول مدى، مهما تعددت المهام!

فهي واجهة غير ثقيلة وغير معرضة لمشاكل السوفت وير المعروفة، وهذا ما رأيته طوال تجربتي لهاتف Realme GT Neo2، فبفضل واجهة Realme U.I 3.0، وبفضل قوة الشاشة ودعمها لمعدل التحديث العالٍ (120HZ)، حصلت على أفضل تجربة للمشاهدة واللعب والتصفح والتنقل بين التطبيقات، وعلّ العيب الوحيد في كل هذا هو أنه إما أن يكون معدل التحديث 120HZ أو أن يكون 60HZ، بالنسبة لي كنت أفضل لو يتوفر خيار 90HZ كخيار متوسط لمعدل التحديث للشاشة، ولكن لا بأس، فيمكنك أن تتركه على الوضع التلقائي وذلك لن يشعرك بأي إزعاج.

البطارية:

أتى Realme GT Neo2 ببطارية كبيرة، والتي كانت بالنسبة لي نقطة قوية لصالح هذا الهاتف نظرًا لما يقدمه من مميزات أخرى رائدة! فقد أتى ببطارية 5000mbh، والتي بجانب معدل التحديث العال، والأداء اليومي الذي لا يتوقف، والسطوح المتوسط، قدمت أداء رائع في الحفاظ على الطاقة، وهذا معهود من معالج snapdragon 870 والذي يعد عاملًا مهمًا في مسألة الحفاظ على الطاقة عمومًا، فكم من الساعات التي قدمتها البطارية؟

الإستهلاك في الإستخدام اليومي:

20 ساعة و23 دقيقة طوال اليوم – منهم 7 ساعات و49 دقيقة شاشة مفتوحة! وهذا حتى 3% من البطارية، بدءًا من 100%.

استهلاك البطارية مع الألعاب:

14 ساعة و33 دقيقة/ منهم 6 ساعات و38 دقيقة شاشة مفتوحة (وهذا بدءًا من 100% حتى 3%).

مدة الشحن السريع (65 وات):

من المفترض أن يشحن الهاتف في غضون 37 دقيقة تقريبًا، إلا أنه مع حرارة هذا الصيف لم أتمكن من شحنه في هذه الفترة بهذه السرعة، فلكي يبقي الهاتف على حرارته ثابته، ولكي يبقي الشاحن على حرارته ثابته، مقاومة لحرارة الجو والتي تصل حاليًا لأكثر من 40 درجة مئوية! تم شحن الهاتف كاملًا في مدة تتراوح بين 45 إلى 50 دقيقة، والذي لا يعد سيئًا مع بطارية 5000 مللي أمبير! فدعونا لا ننسى أنها بطارية كبيرة، وشحنها حتى في هذا الوقت يعد شيء مقبولًا للغاية!

التجربة الصوتية

هل يوجد أفضل من ذلك؟ أعلى ؟ أنقى؟

السماعات الخارجية:

قدمت السماعات الخارجية أداء مذهل في هاتف Realme GT Neo2، حيث أتى بسماعات ستيريو(وهي سماعات محيطية تعطيك تجربة صوتية مزدوجة وكاملة)، سواء أثناء الإستماع للوسائط أو مشاهدة الفيديوهات أو اللعب؛ فلم أشعر إلا بالإرتياح تجاه التجربة الصوتية لهذا الهاتف، وعلّ أبرز ما أزعجني بشأنها وهو الوحيد..أنه عند ارتفاع الصوت بينما أحمل الهاتف لاستخدامه أثناء استماعي لشيء ما، أشعر بتردد الصوت في ظهر الهاتف والذي ينتقل لكفة يدي، مع طول الوقت هذا شيء شعرني بالقليل من الإزعاج ولكن هذا معهود مع الهواتف التي تأتي بسماعات من نوع ستيريو، فلا يعد عيبًا في الهاتف! أمرًا طبيعيًا ومعروف ويعتمد أيضًا على الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف.

السماعات الداخلية (المكالمات):

بالنسبة لسماعة المكالمات والمايك العازل للضوضاء، فلا غبار..كانت التجربة الصوتية في المكالمات تجربة متكاملة، سواء في نقاء الصوت أو في قوة المايك العازل في عزل الضوضاء عن الطرف الأخر من المكالمة.

الشبكات:

كعادة هواتف Realme فالشبكات لا يوجد بها أي مشكلة في كل شبكات الإتصال لكافة الشركات(وي وفودافون ..الخ)، كما يأتي الهاتف بدعمه للـ 5G مما يعزز أداء الإنترنت على الراوتر الداعم للـ 5G، وفي الراوتر العادي فلا توجد أي مشكلة في الإتصال، وكذلك الحال في البلوتوث، فالوضع مستقر في كافة أنواع الإتصال في هاتف realme GT Neo2.

الأمان والمستشعرات

يأتي هاتف realme GT Neo2 بمستشعر البصمة مدمجًا بالشاشة، وإمكانية الفتح من خلال الـ Face ID(التعرف على الوجه)، وقد قدما سرعة هائلة في الإستجابة! ففي جزء من الثانية يتم فتح الهاتف من خلال البصمة، ومثلها عند فتحه من خلال التعرف على الوجه(ويتباطئ تدريجيًا مع انخفاض الإضاءة المحيطة).

بالإضافة لوجود مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب.

محتويات علبة الهاتف

الجراب الخاص بالهاتف/ والشاحن السريع ذو الـ 65 وات، والاوراق المعروفة والضمان.

هل يقدم قيمة مقابل سعر؟ أم هناك مبالغة في تسعيره؟

في وقت ما قد سبق..كان يمكنني أن أخبرك بأن الهاتف أتى بتسعير ممتاز! وقدم قيمة حقيقية مقابل سعر، نظرًا لإمكانياته الرائدة التي تم توفرها فيه رغم التضحيات التي برأيي لا تذكر ويمكن التعامل معها، إلا أنه الآن بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملات أمام الدولار فقد ذات سعر الهاتف عمّا يفترض أن يكون عليه، فيمكنني أن أخبرك أن 12000 هو مبلغ مناسب حاليًا لهاتف بإمكانيات مثل التي توجد في realme GT Neo2، وحسب تجربتي التي أنت على علم بها الآن بالفعل..فقد قدم الهاتف أعلى قيمة ممكنة مقابل سعره، باستثناء الكاميرات والتي بنفس الوقت لا يمكنني أن أقول أنها تقدم آداء سيء، وهذا يمكنك أن تراه بعينيك المجردة، ونتمنى أن تمر هذه الأزمة وتعود الأسعار كما كانت عليه سابقًا وأفضل.

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