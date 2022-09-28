شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل سيجنال تتسبب بأزمة لإيلون ماسك بقضية تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لرسائل إيلون ماسك الخاصة أن تهبط به مرة أخرى في معركته القانونية مع تويتر حيث واجه محامو الجانبين مرة أخرى في محكمة ديلاوير قبل محاكمة أكتوبر التي ستحدد مصير الصفقة.

ومن بين المشكلات التي أثيرت في جلسة الاستماع التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كان استخدام ماسك لتطبيق المراسلة المشفر سيجنال. يزعم محامو تويتر أن ماسك كان يحجب الرسائل المرسلة عبر التطبيق مستشهدين بلقطة شاشة لتبادل بين ماسك وجاريد بيرشال رئيس مكتب عائلة ماسك.

وفقًا لمحامي ماسك أشارت الرسالة إلى مورجان ستانلي و مارك أندرسن بالإضافة إلى "محادثة حول الموافقة التنظيمية للاتحاد الأوروبي" لصفقة ماسك مع تويتر.

وقال محامو تويتر إنهم كشفوا عن لقطة شاشة للبورصة بعد أن نفى ماسك وبيرشال استخدام سيجنال للحديث عن الصفقة. أظهرت لقطة الشاشة أنه تم ضبط الرسالة على الحذف تلقائيًا حسبما نقل موقع Engadget.

استشهد محامو تويتر أيضًا بـ "رسالة نصية مفقودة" بين ماسك ورئيس أوراكل لاري إليسون، الذي كان من المقرر أن يكون مستثمرًا مشاركًا في صفقة تويتر. كان ماسك وإليسون يرسلان رسائل نصية في الصباح قبل تغريدة ماسك تفيد بأن صفقة تويتر "معلقة مؤقتًا".

وليس من الواضح ما هي أهمية النصوص، لكن محامي تويتر أشاروا إلى أن ماسك كتب إلى إليسون قائلاً "أوقات ممتعة" قبل ترتيب مكالمة هاتفية معه.

يطلب محامو تويتر من القاضي في القضية، كاثالين سانت ج. ماكورميك، معاقبة ماسك بسبب تعامل جانبه مع رسائله، وقال محامو تويتر خلال الجلسة: "نعتقد أن الوقت قد حان لكي تصدر المحكمة عقوبة شديدة".

وحاول جانب ماسك التقليل من أهمية استخدام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لتطبيق سيجنال، أجاب أحد محاميي ماسك: "لا يوجد دليل على أننا أتلفنا الأدلة".

وقالت: "سيجنال كما تعلم يبدو وكأنه جهاز شائن"، "في الواقع ، شهد مديرو تويتر التنفيذيون أن عددًا منهم يستخدمون بالفعل رسائل سيجنال."

واستشهد محامو ماسك بوجود رسائل سيجنال بين جاك دورسي ورئيس مجلس الإدارة بريت تايلور، وأشاروا إلى أن الرئيس التنفيذي الحالي باراج أجراوال قد قام أيضًا بتسليم رسائل سيجنال، قالت "الإشارة ليست آلية غريبة، من الشائع جدًا في وادي السيليكون استخدام هذه المنصة".

والجدير بالذكر أن جلسة الاستماع الأخيرة ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها محامو تويتر رسائل ماسك الخاصة التي تم الحصول عليها في عملية الاكتشاف القانوني في محاولتهم لفرض الشروط الأصلية للصفقة مع ماسك.

دعا محامو تويتر سابقًا رسالة نصية بين ماسك وأحد المصرفيين التابعين له في مورجان ستانلي أشار فيها إلى مخاوف بشأن "الحرب العالمية الثالثة" كسبب لإبطاء مفاوضاته مع تويتر.

من المتوقع أن يحكم ماكورميك على اقتراح تويتر لمعاقبة ماسك في اليومين المقبلين. ومن المقرر إجراء محاكمة لمدة خمسة أيام ستحدد مصير الصفقة في 17 أكتوبر.