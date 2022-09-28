شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه استراتيجية ناسا لاستكشاف الفضاء.. من القمر إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ناسا على استراتيجية لتوجيه استكشاف الفضاء والبنية التحتية للقمر والمريخ والوجهات عبر نظامنا الشمسي، حيث قالت نائب مدير ناسا بام ميلروي خلال عرض تقديمي في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022: "هدفنا الشامل هو إنشاء مخطط للوجود البشري المستدام والاستكشاف في جميع أنحاء النظام الشمسي".

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كانت ميلروي تتحدث أثناء وضع مهمة Artemis 1 على المنصة الخلفية في فلوريدا، وصرحت أن وكالة ناسا لديها "أجهزة خاصة بـ Artemis 4، وحتى بعض الأشياء التي تبدأ في Artemis 5 في العمل"، لكن الوكالة تتطلع أيضًا إلى الأمام وتعمل على كيفية التفكير في الاستكشاف والتعامل معه في المستقبل البعيد.

وقالت ميلروي: "في الماضي قلنا إننا سننشئ قدرات ثم نفعل كل ما ستمكننا هذه القدرات من القيام به"، مضيفة "حقًا ، لكي تكون حقًا طموحًا واستراتيجيًا.. يجب أن يكون لدينا أهداف، علينا أن نعرف ما هو الهدف، حتى لو كنا نعلم أننا لسنا مستعدين تمامًا لفعل كل شيء بعد.

وأوضحت ميلروى، "هذا مهم للغاية.. إنه يشكل ما سنفعله في المستقبل.. سيصبح مخططًا، ليس فقط للمريخ، ولكن لأي وجهة خارج النظام الشمسي."

أصدرت وكالة ناسا القائمة الكاملة المكونة من 63 هدفًا، التى تمت صياغتها بعد المدخلات من القوى العاملة في ناسا والجمهور والصناعة والشركاء الدوليين للوكالة.

وتشمل هذه القائمة التعاون الدولي والصناعي، وإدارة السلامة والوقت للطاقم، وقابلية الصيانة وإعادة الاستخدام، والتجارة، ويؤكد هذا الأخير على السعي إلى تعزيز توسع المجال الاقتصادي خارج مدار الأرض لدعم الصناعة والابتكار في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعيد برنامج Artemis رواد الفضاء إلى القمر بعد غياب دام أكثر من 50 عامًا، ولكن يُوصف أيضًا بأنه نقطة انطلاق إلى المريخ.