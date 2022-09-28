شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط لشحن المركبات الكهربائية لجميع الولايات فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمثل أحد العناصر الحاسمة في الانتقال إلى المركبات الكهربائية في ضمان أن البنية التحتية للشحن تصل إلى نقطة الصفر، حيث خصص قانون البنية التحتية للحزبين فى الولايات المتحدة الأمريكية 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات لمساعدة الدول على تركيب أجهزة الشحن على طول الطرق السريعة، وقد اتخذت هذه العملية خطوة مهمة إلى الأمام.

وافقت وزارة النقل على خطط شحن المركبات الكهربائية لجميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، تغطي المقترحات 75000 ميل من الطرق السريعة، كما تلاحظ رويترز.

نتيجة لختم وزارة النقل المطاطي للخطط، فتحت إدارة بايدن أكثر من 1.5مليار دولار من التمويل لمشاريع شاحن السيارات الكهربائية في الولايات.

وستغطي الأموال ما يصل إلى 80% من تكاليف تركيب شاحن المركبات الكهربائية، مع تغطية الدول والكيانات الخاصة الباقي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة النقل إنها وافقت على خطط من 35 ولاية، لكن الموافقات كانت مطلوبة لجميع هذه الولايات قبل أن تبدأ في تقديم التمويل حسبما نقل موقع Engadget.

ليس من الواضح عدد أجهزة الشحن التي سيدعمها التمويل، لكن وزير النقل بيت بوتيجيج قال في وقت سابق من هذا العام إن الدول ستحتاج إلى تلبية معايير معينة.

وقالت وزارة النقل إنه يجب على الولايات تثبيت أجهزة شحن DC السريعة، وستحتاج المحطات إلى أربعة منافذ على الأقل.

ويجب أن تكون شواحن المركبات الكهربائية متاحة أيضًا كل 50 ميلاً على الطرق السريعة بين الولايات، يجب أن يكونوا على بعد ميل من الطرق السريعة أيضًا.

تقوم الشركات الخاصة مثل Tesla وGM، ببناء شبكات الشحن الخاصة بها. لكن وجود بنية تحتية عامة على فترات زمنية محددة على الطرق السريعة بين الولايات أمر مهم أيضًا.

لما يستحق الأمر فإن التوسع السريع لشواحن المركبات الكهربائية بمساعدة التمويل العام يكمن في تناقض حاد مع نشر النطاق العريض بموجب قانون البنية التحتية للحزبين.

وفي الشهر الماضي تبين أن وزارة التجارة لم تكن قادرة على تخصيص أي جزء من 42.5 مليار دولار مخصصة بموجب التشريع لتعزيز البنية التحتية للنطاق العريض وتضييق الفجوة الرقمية حيث لم يكن لديها خرائط كافية من لجنة الاتصالات الفيدرالية بحلول ذلك الوقت.