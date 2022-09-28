شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحيى اليوم العالمى للانتفاع بالمعلومات وتحتفى بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الأمم المتحدة اليوم الأربعاء باليوم العالمى لتعميم للانتفاع بالمعلومات، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر قبل قليل :"‏تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والحوكمة الإلكترونية والوصول إلى المعلومات"، نحيي اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، ويعد موضوع هذا العام فرصة لمناقشة فوائد الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ومخاطرهما من أجل ضمان الحق في الحصول على المعلومات".



الأمم المتحدة عبر تويتر

وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمى :"قد يلعب الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية دورا مهما في تعزيز الحصول على المعلومات لا سيما في عالمنا الرقمي، كما يساهم كلا منهما في سد الفجوة الرقمية، بالسماح للمواطنين بالحصول على معلومات مصممة خصيصا لهم وبضمان خدمات فورية وأكثر كفاءة، خاصة في مجال القطاع العام، مما يعزز الشفافية وسهولة الوصول".

وتابع الموقع: "وفي نفس الوقت تثير هذه التطورات التي تحتوي بيانات المواطنين تساؤلات بشأن الحقوق الأساسية وحماية حقوق المواطنين واستخدام الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية بشكل أخلاقي من قبل المؤسسات العامة! وباعتبار الذكاء الاصطناعي قادرا على تحديد المعلومات التي نصل إليها، فإننا نتساءل على أي مبادئ أخلاقية يتم ذلك؟

وسيكون الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات لهذا العام فرصة لمناقشة فوائد الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي ومخاطرهما من أجل ضمان الحق في الحصول على المعلومات. كما ستناقش الأدوات العملية وأفضل الممارسات خلال عرض مبادئ توجيهية لإفادة القطاع العام، بالإصرار على أهمية تحقيق هذا الحق في ضل الحكم الرشيد".

فيما يعقد حفل افتتاح المؤتمر العالمي لهذا العام في طشقند (أوزبكستان) في اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، اليوم 28 سبتمبر، وسيشمل مناقشات حول أهمية تنفيذ الأطر القانونية من أجل الوصول إلى المعلومات، والاستمرار في العمل معا من أجل تحقيق مجتمعات معرفة مرنة وشاملة.

كما ستليه حلقات نقاش أخرى حول مفهومي الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية وإمكانية الحصول على المعلومات.