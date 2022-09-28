خبيرة توضح: هل يستحق «البرص المصري» هذه الضجة في إسرائيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الدكتورة منى شلبي، رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، حقيقة خطورة انتشار البرص المصري داخل إسرائيل، وتهديده للنظام البيئي.

وقالت "شلبي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء، إن "البرص" من فصيلة الزواحف، ولا يسبب في مصر المشاكل التي يتحدثون عنها في إسرائيل.

وأشارت إلى أن البرص صديق للبيئة ويتغذى على الحشرات والنمل، ولا يتغذى على النباتات وليس له ضرر على القطاع الزراعي.

ولفتت رئيسة قسم الحيوان بكلية الزراعة في جامعة القاهرة إلى أن "البرص" ليس لديه القدرة على الانتقال لمسافات طويلة، متابعة: "مش بنحس بالأبراص في مصر ومش بيعمل مشاكل".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، أن هناك تهديداً حقيقياً يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية.