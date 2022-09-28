شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آخر تسريبات ساعة Pixel Watch المنتظرة من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جوجل رسميًا أن ساعة Pixel Watch القادمة باللون الأسود ستصل بلون أسود غير اللامع "matte black"، حيث سيكون البديل الأسود غير اللامع للساعة الذكية متاحًا للشراء في بلدان محددة، لكن لم يتم الكشف عن الكثير عن أول ساعة ذكية من Google منذ حدث I / O حيث أعلنت الشركة أن الساعة ستصل بثلاثة ألوان مختلفة - الفضي والذهبي والأسود.

وأكدت شركة Google Taiwan رسميًا أن البديل الأكثر قتامة من Pixel Watch سيكون له "هيكل أسود غير لامع من الفولاذ المقاوم للصدأ"، وذكر أيضًا أن "حزام رياضي أسود سبج وحزام Lemongrass الرياضي الأخضر متوفران فقط على قنوات محددة".

ووفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google: "لسنا متأكدين مما إذا كان" Sport Strap "هو الاسم الفعلي للرباط المطاطي الذي نراه في جميع اللقطات منذ مايو. إنها قريبة جدًا من Apple Watch ".

لن يكون البديل الأسود غير اللامع متاحًا للشراء في كل بلد بما في ذلك تايوان ، على سبيل المثال. على الأرجح سيكون متاحًا في أوروبا والولايات المتحدة ، حسبما ذكرت 9To5Google.

وستطلق Google أول ساعة ذكية لها على الإطلاق - Pixel Watch في 6 أكتوبر. سيشهد حدث "Made by Google" إطلاق Pixel Watch جنبًا إلى جنب مع الهواتف الذكية الرائدة Google Pixel 7 و 7 Pro، وستبدأ الهواتف الذكية من سلسلة Pixel في الطلبات المسبقة في نفس اليوم الذي يتم فيه إطلاقها بينما يتم إرسال Pixel Watch للشحن بدءًا من نوفمبر.