شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة iOS 16 الجديدة لإزالة الخلفية من الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في إزالة خلفية الصورة لعزل اللقطة الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى تعديل الصورة بدقة في برنامج تحرير مثل Photoshop، ولكن الجديد أنه يمكنك الآن القيام بذلك تلقائيًا على جهاز أيفون، إذا كان لديك iOS 16 أو إصدار أحدث، فمن السهل إزالة الخلفية من صورة ولصقها في تطبيق آخر من خلال خطوات بسيطة وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إزالة الخلفية من صورة في تطبيق الصور كيفية إزالة الخلفية من صورة في تطبيق الصور يمكنك لإزالة الخلفية من صورة على جهاز أيفون، أن تبدأ بالبحث عن الصورة التي تريد تحريرها.

يمكن أن يكون في أي مكان تقريبًا في تطبيق الصور، أو صورة مرسلة إليك في الرسائل، أو حتى صورة ويب في Safari.

تستطيع تحرير الصور هذه، إذا كان هناك ترسيم واضح إلى حد ما بين الموضوع والخلفية، ويجب ألا تكون الخلفية مشغولة جدًا بصريًا أو مشابهة للقطة الأساسية.

اضغط مع الاستمرار على الموضوع، سترى وميضًا أبيض حول الموضوع، ثم نافذة منبثقة تطلب منك النسخ أو المشاركة.

إذا لم يحدث ذلك، فقم بتغيير موضع إصبعك وحاول مرة أخرى، ستحتاج أحيانًا إلى المحاولة عدة مرات قبل إزالة الخلفية بنجاح.

اضغط على نسخ أو مشاركة، وإذا قمت بالضغط فوق نسخ، فيمكنك الانتقال إلى تطبيق آخر ولصقه، إذا اخترت مشاركته، فسترى جميع خيارات المشاركة المعتادة.





كيفية إزالة الخلفية من صورة في Safariإذا كنت تريد تجربة هذا التأثير على صورة في صفحة ويب، فاضغط مع الاستمرار فوق الصورة في Safari، سترى قائمة منبثقة بها خيارات إضافية، اختر نسخ الموضوع ثم يمكنك لصقه في تطبيق آخر.





كيفية حفظ الصورة التي قمت بإزالتها من الخلفيةلا يمنحك جهاز أيفون مباشرةً خيار حفظ الموضوع الذي اخترته من الخلفية، ولكن يمكنك القيام بذلك بسهولة تامة، وبعد نسخ الموضوع إلى حافظة أيفون، ابدأ تطبيق الرسائل والصق الموضوع في محادثة وأرسله، ثم اضغط مع الاستمرار على الصورة المرسلة، وفي القائمة المنبثقة، اختر حفظ، وسيتم حفظ الصورة في ألبوم الكاميرا.