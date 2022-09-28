شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر وضعا جديدا للكاميرا على نظام أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر واتس آب مؤخرًا اختصارًا جديدًا للكاميرا لمستخدمي الإصدار التجريبي على كل من Android و iOS ، حيث تم استبداله بعلامات تبويب المجتمع في الإصدار التجريبي السابق، حيث تختبر منصة المراسلة المباشرة المملوكة لشركة Meta الآن وضعًا جديدًا للكاميرا (مع الإصدار 2.22.21.8) لمستخدمي Android فقط ، وفقًا لتقارير WABetaInfo.

ومن المتوقع أن يسمح وضع الكاميرا الجديد هذا للمستخدمين بتجربة أوضاع مختلفة مثل الصور والفيديو.

كيف سيعمل وضع الكاميرا الجديد هذا وفقًا للتقرير، يقوم واتس آب بتطوير زرين آخرين لوضع الكاميرا في تطبيق المراسلة. حاليًا ، يتعين على المستخدمين النقر فوق زر الغالق لالتقاط صورة والضغط مع الاستمرار على الزر نفسه لمقاطع الفيديو، وستتغير الطريقة التي ينقر بها مستخدمو واتس آب على الصور ومقاطع الفيديو في الوقت الحالي تمامًا إذا خرجت هذه الميزة من الإصدار التجريبي.

يختبر واتس آب زرين مختلفين لأوضاع الصور والفيديو التي تسمح للمستخدمين بالتبديل بين هذه الأوضاع. لا تزال هذه الميزة قيد التطوير ولن يتم إصدارها لجميع المستخدمين لبعض الوقت، كما يعمل التحديث التجريبي الجديد هذا أيضًا على تصحيح خطأ كان يجعل من الصعب على بعض المستخدمين التمرير عبر الدردشات. كانت الإصدارات السابقة من واتس آب تعرض رسائل قديمة جدًا لبعض المستخدمين عند تصفحهم للدردشة.





ميزات جديدة أخرى قادمة إلى واتس آببصرف النظر عن هذا ، أضاف واتس آب أيضًا بعض الميزات الأخرى إلى الإصدار التجريبي من التطبيق. أضافت الشركة مؤخرًا ميزة دعم الأجهزة المتعددة لأجهزة Android اللوحية مع التحديث التجريبي السابق، أعلن واتس آب أيضًا عن ميزة روابط الاتصال (مثل Zoom و Google Meet) التي ستسمح للمستخدمين ببدء مكالمة أو الانضمام إليها بسهولة.