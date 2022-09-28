شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG mobile تعلن عن نظام جديد لمكافحة الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد PUBG Mobile هي لعبة موبايل مجانية يمكن تشغيلها على متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play (باستثناء بعض المناطق، بما في ذلك الهند)، وقد جعلت اللعبة الآن نظامها الجديد لمكافحة الغش متاحًا لجميع المستخدمين.

إذ يعد Fog of War، برنامج مكافحة الغش يقيد الغشاشين من استخدام اختراق الجدران في نسخة الهاتف المحمول من اللعبة، فيما كان نظام مكافحة الغش الجديد هذا متاحًا في البداية لمجموعات مختارة على خرائط محددة، وخلال مرحلة الاختبار، تمكن البرنامج من تقليل الغش بنسبة 50٪، وذكر المطورون أيضًا أن انخفاض بنسبة 62٪ في عدد الغشاشين قد تحقق في مناطق معينة أثناء الطرح.

وتم أيضًا تحميل مقطع فيديو يصف نظام مكافحة الغش في Fog of War من الحساب الرسمي للعبة على YouTube، ويوضح الفيديو كيف يمنع الغشاشين من رؤية الجدران والأشياء الأخرى، وعندما يمسك النظام بالغشاشين ، فإنه يمنحهم "BanPan" الذي يمنعهم من استخدام هذا الحساب وأحيانًا يحظر المطورون أيضًا بعض الأجهزة من الاستخدام في اللعبة.





كيف يعمل كيف يعمل وصف كرافتون كيفية عمل Fog of War في تصريح لـ EuroGamer، حيث أوضح ناشر اللعبة أن "نظام مكافحة الغش المتقدم" يقيد المعلومات داخل اللعبة التي يتلقاها اللاعب، وهذا يقلل من قدرتهم على العثور على خصوم "خارج مجال رؤيتهم أو من خلال الجدران والأشياء".

وفي البداية ، يقوم نظام Fog of War بمسح جميع المباني والتضاريس المتاحة على خرائط PUBG Mobile، وبعد ذلك ، يحدد النظام ما يجب أن يراه اللاعب باستخدام الحسابات الداخلية، وهذا يسمح لهم بإرسال المعلومات المحددة من الخادم إلى اللاعب، وبالتالي ، فإن هذا النظام يضع حداً لـ "الغشاشين في رؤية الأشعة السينية" من خلال تقييد جميع المعلومات غير المرئية.