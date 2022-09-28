شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا ترغب فى امتلاكك حسابات متعددة على فيس بوك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta على تقريب اثنين من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها - فيس بوك وإنستجرام - أكثر من أي وقت مضى، مع إدخال ميزتين جديدتين، ما يشجع المستخدمين على امتلاك حسابات متعددة، حيث إن الميزات الجديدة، التي بدأ طرحها مؤخرًا ، تجعل من السهل على المستخدمين إنشاء حسابات جديدة والتبديل بينها.

وستسمح واجهة المستخدم الجديدة لتبديل الملفات الشخصية للمستخدمين بالتبديل بين التطبيقين من خلال التطبيق نفسه ، مع الأخذ في الاعتبار إضافة الحسابات داخل نفس مركز الحسابات، وعلاوة على ذلك ، ستعرض الواجهة الجديدة جميع ملفات تعريف المستخدمين على فيس بوك وإنستجرام في مكان واحد ، جنبًا إلى جنب مع الإشعارات لكل ملف تعريف.

ليس هذا فقط ، ولكن Meta تقدم أيضًا تدفقًا مبسطًا لتسجيل الدخول والاشتراك لكل من فيس بوك وإنستجرام، ويمكن للمستخدمين الذين يشتركون في فيس بوك أو إنستجرام إنشاء حساب على أي من التطبيقات واستخدام هذا الحساب لإنشاء المزيد من الملفات الشخصية على كل من فيس بوك وإنستجرام، وبالمثل يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى ملفاتهم الشخصية الأخرى بنقرة واحدة.

وتخضع هذه الميزات الجديدة حاليًا للاختبار عالميًا على أنظمة التشغيل iOS و Android والويب، ويقول Meta إن إجراءات الأمان الحالية ستظل قابلة للتطبيق حتى بعد هذه التحديثات، وإذا كان المستخدم لديه مصادقة ثنائية قيد التشغيل ، فلن يتمكن أي شخص من تسجيل الدخول إلى انستجرام باستخدام حساب فيس بوك أو العكس على جهاز غير مصرح به.

وسيتم إخطار المستخدمين بإنشاء حساب جديد ، وكذلك إضافة حساب جديد إلى حساباتهم. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدم تحديد الحساب الذي يريد ظهوره في واجهة تبديل الحساب.