شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فوكسكون تعدل خطوط إنتاج iPhone 14 لبناء مزيد من إصدارت Pro فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة Foxconn الموردة لشركة أبل قامت بتفكيك أجزاء من خطوط إنتاجها لطرازات iPhone 14 في الصين لتحديثها لتصنيع المزيد من طرز Pro حيث أن أجهزة أبل iPhone المتطورة تولد المزيد من الطلب في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن طرازات أيفون الأساسية تواجه مبيعات فاترة وسط تزايد الرياح المعاكسة الاقتصادية في البلاد ، وفقًا لتقارير محلية، وقال متحدث باسم فوكسكون لجنوب تشاينا مورنينغ بوست إن الشركة "لن تعلق على شائعات السوق".

ووفقًا لشركة أبحاث السوق Sandalwood Advisors ، فإن حجم مبيعات الطرز الأساسية من سلسلة iPhone 14 "انخفض بنسبة 71 في المائة في أول 11 يومًا بعد الإطلاق" ، والتي تضمنت أسبوعًا من الطلبات المسبقة وأربعة أيام من الإصدار العام ، مقارنةً بـ إصدارات iPhone 13 العام الماضي في نفس فترة المبيعات.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الطلب على طرازات Pro ، والتي تشمل Pro و Pro Max ، بنسبة 38 في المائة ، حسبما ذكر التقرير، وقال المحلل في شركة آبل Ming-chi Kuo في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المحتمل قطع طلبات iPhone 14 و 14 Plus.

ومن المتوقع أن يكون iPhone 14 Pro Max هو الطراز الأكثر شعبية ، حيث يمثل 30 إلى 35 في المائة من خط الإنتاج الجديد ، وفقًا لكو، وسجلت مبيعات الهواتف الذكية في الصين انخفاضًا جديدًا في الربع الثاني من عام 2022 لتصل إلى أقل من نصف مبيعات الذروة التاريخية في الربع الرابع من عام 2016.

وكانت آخر مرة كانت فيها المبيعات أقل من هذه النقطة منذ ما يقرب من عقد من الزمان في الربع الرابع من عام 2012 ، عندما تم طرح iPhone 5، ولا تزال شركة أبل تشهد أداءً جيدًا نسبيًا بفضل المبيعات الرائعة لسلسلة iPhone 13 في الربع الثاني من عام 2022 ، وفقًا لـ Counterpoint Research.