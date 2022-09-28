شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة رادار من مركبة المريخ الصينية تكشف عن احتمالية تعرضه لفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صورة جديدة لسطح المريخ أن الكوكب ربما تعرض لفيضانات عرضية منذ ملايين السنين، حيث أعادت المركبة الجوالة Zhurong بيانات الرادار المخترقة لسطح Utopia Planitia، وهي فوهة صدمية يعتقد أنها استضافت ذات مرة محيطًا قديمًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إنشاء الصورة من البيانات بواسطة علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة بكين، وتُظهر طبقات فرعية متعددة على سطح الحوض.

يشير الترسيب والهيكل الطبقي إلى أن الكوكب الأحمر قد تعرض لفيضانات منتظمة خلال الفترة المتأخرة من هسبيريان إلى الأمازون.

ومع ذلك، لم يعثر الفريق على أي ماء سائل في 80 مترًا العلوي من الحوض، لكن يعتقد أن بعضها قد يكون موجودًا في الأسفل.

ويعتبر حوض Utopia Planitia هدفًا رئيسيًا للاستكشاف، ومع ذلك لم يتلق العلماء أي بيانات أرضية جديدة من هذه المنطقة منذ 45 عامًا، فهبطت مركبة الهبوط Viking-2 التابعة لناسا من قبل في الفوهة في 3 سبتمبر 1976 وأجريت تحليلًا للتربة والتقط صوراً وبحث عن علامات الحياة.

ولكن في عام 2020، سافرت المركبة الجوالة Zhurong إلى الكوكب في المركبة الفضائية غير المأهولة Tianwen-1، ونزلت منها لتلمس سطح المريخ في 14 مايو 2021، ومنذ هبوطها، وهى تتحرك برحلة ثابتة باتجاه الجنوب نحو خط ساحلي لـ "المحيط" القديم للحصول على البيانات العلمية.