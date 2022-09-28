شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختيار الشهر لأفضل هاتف في الفئة الاقتصادية.. HUAWEI nova Y70 بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبطارية 6,000 مللي أمبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق هاتف HUAWEI nova Y70 نجاحًا كبيرًا ضمن هواتف الفئة الاقتصادية في السوق المصري، حيث يجمع الهاتف العديد من المزايا القوية في جهاز واحد وبسعر متميز في الوقت ذاته، وعلى رأسها بطارية قوية بقدرة 6000 مللي أمبير وشاشة عرض كبيرة مقاس 6.75 بوصة وثلاث كاميرات رائعة والمزيد من الخصائص المتطورة. وإليكم كل ما تحتاجون لمعرفته حول هذا الهاتف الذكي الجديد والفريد.

يأتي هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية ضخمة بقدرة 6000 مللي أمبير، والتي تعتبر قوية حتى بالنسبة للهواتف الذكية الجديدة التي أطلقت خلال عام 2022. وتمكن هذه البطارية الكبيرة الهاتف من العمل لمدة 3 أيام بعد شحنه بالكامل مرة واحدة. كما أنه يدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط لمساعدتكم على شحن البطارية خلال فترة قصيرة جداً. وسيكون من النادر جداً العثور على هذا المزيج المذهل بسعر مماثل.

يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة وكبيرة مقاس 6.75 بوصة من هواوي، مما يجعلها خيار رائع لمشاهدة مقاطع الفيديو المفضلة لديكم. وتساعدكم نسبة الشاشة العالية التي تبلغ 90.26% من حجم الهيكل الكلي أيضاً في التركيز على المحتوى دون أن يشوش الإطار المحيط على المحتوى المعروض على الشاشة. ويستخدم الهاتف شاشة مسطحة كلاسيكية بها ثقب واحد في المنتصف ليوفر التصميم البسيط والأنيق في الوقت ذاته.

أما بالنسبة لعشاق الألعاب الإلكترونية، تدعم شاشة الهاتف الذكي أيضاً تقنية اللمس المتعدد في 10 نقاط لتوفير وقت استجابة سريع حتى عند استخدام إيماءات الأصابع المتعددة. ولتقليل نسبة إجهاد العينين، يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بتقنية التعتيم الذكي وبشاشة مضيئة ووضع قراءة الكتاب الإلكتروني، فضلاً عن ميزة تحسين جودة الفيديو لتوفير تجربة مشاهدة أكثر تميزاً.

إن كنتم تبحثون عن هاتف ذكي يمتلك كاميرات رائعة لاستكشاف إمكاناتكم وإبداعكم، فإن الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي في هاتف HUAWEI nova Y70 هي كل ما تحتاجونه. ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع تبلغ 120 درجة بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتتيح فتحة البعد البؤري البالغ f/1.8 في الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل دخول المزيد من الضوء عند التصوير مما يُنتِج الصور الدقيقة والواضحة. ويعمل هاتف HUAWEI nova Y70 بفضل خوارزميات هواوي المحسّنة على تحسين جودة الصور الملتقطة بشكل كبير مما يضمن جودة مثالية لكل صورة حتى عند التقاط الصور في الضوء الساطع.

وتساعدكم الكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل على احتواء المزيد من المحتوى بسهولة ضمن إطار واحد. وتعمل كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل مع خوارزمية بوكيه المبتكرة على طمس الخلفية مما يُبرز الموضوع الرئيسي في صوركم. وتدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل تأثير البوكيه لطمس الخلفية عند التقاط صور السيلفي. وتستطيع خوارزمية التجميل المدعمة بالذكاء الاصطناعي من هواوي أن تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة مع تأثير التجميل الطبيعي وأن تتخلص من مشكلات شائعة بذكاء مثل سوء دقة الصورة والتشويه الرقمي للحفاظ على التفاصيل في صور السيلفي لديكم.

ستكون سعة التخزين في هاتف HUAWEI nova Y70 التي تبلغ 128 جيجابايت كافية للغالبية العظمى من الأشخاص، حيث ستمكنكم بسهولة من تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات المفضلة لديكم و20 ألف أغنية عالية الجودة وأكثر من 60 فيلم عالي الدقة على الهاتف. كما يلبي الهاتف احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية، فيدعم هاتف HUAWEI nova Y70 سعة التخزين الإضافية التي تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يتيح لهم تخزين كل ما يريدونه في هاتفهم. وهو مجهز أيضاً بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب المفضلة لديكم بسهولة.

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova Y70، حيث يستطيع المستخدمون التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.