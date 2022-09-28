شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تحظر سخانات الغاز الجديدة بحلول عام 2030 لخفض مستويات الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت كاليفورنيا التخلص من أفران وسخانات الغاز الطبيعي الجديدة بحلول عام 2030 بعد الموافقة على اقتراح من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB)، مما يجعلها أول ولاية أمريكية تتخذ مثل هذا الإجراء، وينص الاقتراح، المدرج في استراتيجية خطة تنفيذ الولاية لعام 2022 (SIP)، على مكافحة تلوث أكسيد النيتروجين في الولاية، حيث تولد المنازل والمباني أربعة أضعاف الأوزون من جميع محطات توليد الطاقة بالغاز في كاليفورنيا مجتمعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكلف الخطة حوالي 96.2 مليار دولار للتنفيذ وسيتعين على مالكي المنازل الجدد دفع ثمن الخيارات الكهربائية باهظة الثمن للمضي قدمًا.

ويأتي التقرير بعد شهر واحد فقط من إعلان كاليفورنيا فرض حظر على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز.

قال رئيس CARB ليان راندولف في بيان: "بينما ستعمل هذه الاستراتيجية على تنظيف الهواء لجميع سكان كاليفورنيا ، فإنها ستؤدي أيضًا إلى تقليل الانبعاثات في العديد من المجتمعات منخفضة الدخل والمحرومة التي تعاني من مستويات أعلى من تلوث الهواء المستمر".

ولكن لتلبية معايير الأوزون حقًا، تحتاج كاليفورنيا إلى مزيد من الإجراءات الفيدرالية لإزالة التلوث الضار بالديزل من المصادر الخاضعة للسيطرة الفيدرالية في المقام الأول، من القاطرات والسفن العابرة للمحيطات إلى الطائرات، والتي تتركز جميعها في المجتمعات التي لا تزال تتحمل وطأة الفقر.

ويعد الحظر الجديد هو جزء من جهود حاكم ولاية كاليفورنيا Gavin Newson المناخية ويهدف إلى الالتزام بلوائح وكالة حماية البيئة (EPA) للحد من الأوزون في الغلاف الجوي إلى 70 جزءًا من المليار، ويتجاوز 21 مليون شخص يعيشون في الولاية هذا المعيار.

يعيش غالبية هؤلاء الأفراد في مجتمعات منخفضة الدخل ومحرومة والتي عادة ما تتعرض بشكل أكبر لعادم الديزل وملوثات الهواء السامة الأخرى مقارنة بالمناطق المحيطة.

هناك 19 منطقة في الولاية تعتبر غير محققة لمعيار الأوزون الخاص بوكالة حماية البيئة بما في ذلك منطقتان متطرفتان فقط في الولايات المتحدة، حوض الساحل الجنوبي، ووادي سان جواكين.