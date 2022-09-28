شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك قد تدفع غرامة 27 مليون جنيه إسترليني بسبب انتهاك قانون المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه تيك توك غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، بسبب انتهاك محتمل لقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة من خلال الإخفاق في حماية خصوصية الأطفال عند استخدامهم لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك، وفقاً لموقع gadgets360.

وقال مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة يوم الاثنين إنه أصدر لشركة التواصل الاجتماعي وثيقة قانونية تسبق الغرامة المحتملة، وقالت إن تيك توك ربما تكون قد عالجت بيانات الأطفال دون سن 13عامًا دون موافقة الوالدين، وعالجت "بيانات فئة خاصة" دون أسس قانونية للقيام بذلك.

وأضاف المفوض إن "بيانات الفئات الخاصة" تشمل الأصل العرقي والآراء السياسية والمعتقدات الدينية والتوجه الجنسي.

وقالت أيضًا إن تيك توك ربما فشلت في توفير معلومات صادقة وسهلة الفهم لمستخدميها، حيث غطت الوثيقة القانونية الفترة من مايو 2018 إلى يوليو 2020.

وأشار مفوض المعلومات "جون إدواردز" إن وجهة النظر المؤقتة للهيئة كانت أن تيك توك قصرت في توفير الحماية المناسبة لخصوصية البيانات، وقالت الهيئة إن نتائجها ليست نهائية وأنها ستنظر في أي تمثيلات من تيك توك قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال بيان صادر عن تيك توك ، المملوكة لشركة ByteDance الصينية: "بينما نحترم دور مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في حماية الخصوصية في المملكة المتحدة، فإننا نختلف مع الآراء الأولية التي تم التعبير عنها، وننوي الرد رسميًا" .

وتعمل الحكومة البريطانية على دفع مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، والذى يتطلب من شركات التكنولوجيا حماية الأطفال من المحتوى الضار.

قال مكتب مفوض المعلومات إن لديه ستة تحقيقات أخرى جارية مع الشركات التي لا يبدو أنها أخذت مسؤولياتها حول سلامة الأطفال على محمل الجد بما فيه الكفاية.