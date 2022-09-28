شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة مليئة بغبار المريخ الحقيقى تبلغ تكلفتها 450 جنيهًا إسترلينيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الشركات إن ساعتها الخارجية مليئة بغبار المريخ الحقيقي، وتريد إعطاء إيلون ماسك واحدة، تحتوي هذه الساعة الفاخرة التي تبلغ تكلفتها 450 جنيهًا إسترلينيًا على غبار المريخ الفعلي، وفقاً لصحيفة "مترو".

وتقول الشركة البلجيكية أن الساعة "المعتمدة من وكالة ناسا" تحتوي على شظايا من نيزك أُلقيت من الكوكب الأحمر "المريخ"، وتم إنشاءها تكريمًا لمهمة المسبار المريخ التابعة لوكالة الفضاء، وهي تأتي مع عناصر من نيزك تم اكتشافه في شمال غرب إفريقيا في عام 2021.

نيزك المريخ هو صخرة تشكلت على سطح المريخ، وطُردت من الكوكب بفعل تصادم، وانتقلت عبر الفضاء بين الكواكب قبل أن تهبط على الأرض.

ويوضح "سيباستيان كولين"، مؤسس الشركة: "لم يتم إرجاع النيازك إلى الأرض من قبل البشر، ولكن بفضل قانون الفيزياء، نحن نصر على مصطلحات النيازك، حيث يعني هذا أنه منذ آلاف السنين، حدث تصادم على المريخ تسبب في شظية طردت من مجال جاذبية المريخ.

وأوضح سيباستيان: "قبل شراء هذه النيازك، يتم تسميتها لغرض التتبع، ثم إرسالها إلى معهد القمر والكواكب لتحليل قياس الطيف للتأكد من أن النيازك من المريخ".

وتبدأ إصدارات الساعات بسعر 450 جنيهًا إسترلينيًا، مع خيار التيتانيوم بسعر 812 جنيهًا إسترلينيًا، أما الساعات التي تحل محل الغبار بشعار ناسا هي 360 جنيهًا إسترلينيًا.

وأضاف سيباستيان: "نود أن يقرأ إيلون ماسك عن مشروعنا ونمنحه إحدى هذه الساعات.

على الرغم من أن ماسك تبلغ قيمته حاليًا أكثر من 250 مليار جنيه إسترليني، إلا أنه ربما يمكنه دفع السعر المطلوب.