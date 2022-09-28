شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأرض على موعد مع كسوف جزئى للشمس الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيشهدون كسوفا جزئيا للشمس في أكتوبر المقبل، وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمركز "في الـ 25 من اكتوبر المقبل سشهد سكان الأرض كسوفا جزئيا للشمس، هذه الظاهرة ستكون مرئية لسكان العديد من المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "في اليوم المذكور سيتمكن سكان روسيا من ملاحظة كسوف الشمس في الفترة ما بين الساعة 12:00 والساعة 16:01 بتوقيت موسكو، والكسوف سيكون جزئيا، بالنسبة لسكان موسكو، سيحجب القمر هالة الشمس بنسبة 63% تقريبا، أما سكان المناطق الروسية المطلة على البحر الأسود فسيشاهدون هذه الظاهرة لكن الشمس ستكون محجوبة أقل بقليل".

وتبعا للبيان فإن "سكان مدينة خانتي-مانسييسك الروسية سيتمكنون في 25 أكتوبر القادم من مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس أيضا، وسيظهر لهم قرص الشمس محجوبا بالقمر بنسبة أكبر مما يظهر عليه في موسكو، ويتوقع أن يظهر لهم الكسوف بشكل واضح حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو".