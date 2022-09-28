شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. آخر إرسال لمهمة "باثفايندر" من المريخ فى 27 سبتمبر 1997 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" في 27 سبتمبر 1997، بعثت مهمة المريخ "باثفايندر" التابعة لناسا آخر عملية إرسال للبيانات إلى الأرض، تألفت مهمة Mars Pathfinder من محطة أساسية وأول مركبة فضائية على المريخ تسمى Sojourner.

وأمضت "باثفايندر" ثلاثة أشهر في مهمة كان من المفترض أن تستغرق شهرًا واحدًا فقط عندما بدأت بطارية المحطة الأساسية في التعطل، حيث كافحت وكالة ناسا لإعادة الاتصال مع "الباثفايندر" لمدة خمسة أشهر أخرى قبل الاستسلام واستدعاء المهمة مكتملة.

أطلقت وكالة ناسا مهمة "باثفايندر" في 4 ديسمبر 1996، مع المسبار ووصوله إلى الكوكب الأحمر في 4 يوليو 1997، وأعقب المسبار المتجول التوأم من ناسا "سبيريت- وأوبورتيونيتي" اللتين هبطتا في عام 2004، بينما هبط مسبار المريخ كيوريوسيتي في عام 2012، وتم إطلاق مركبة فضائية أخرى بحجم كيوريوسيتي في عام 2020.