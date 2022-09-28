شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. إنستجرام يزيد الحد الزمنى للقصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زاد "إنستجرام" المملوك لـ Meta مؤخرًا مدة الـ Reel من 60 ثانية إلى 90 ثانية، ويبدو الآن أن الشركة تقوم بإجراء تغيير مهم آخر على النظام الأساسى، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت، يزيد إنستجرام الحد الزمني للقصص إلى 60 ثانية.

ووفقًا لما أوردته TechCrunch ، أكد إنستجرام أنه يزيد الحد الزمني لقصص إنستجرام إلى 60 ثانية، وفي وقت سابق ، تم تحديد الحد الزمني لقصص انستجرام بـ 15 ثانية وستظهر القصص الأطول من ذلك في مقاطع متعددة ولكن ليس كقطعة واحدة، وجعلت المهلة الأقصر تحميل عملية انستجرام Stories مملة وصعبة.

وقال المتحدث باسم Meta لموقع TechCrunch: "نحن نعمل دائمًا على إيجاد طرق لتحسين تجربة Stories، والآن ، ستتمكن من اللعب وإنشاء القصص بشكل مستمر لمدة تصل إلى 60 ثانية ، بدلاً من أن يتم قصها تلقائيًا إلى مقاطع مدتها 15 ثانية".

ومع هذا التغيير الجديد في مكانه ، لن يضطر مستخدمو انستجرام إلى نشر قصص متقطعة، وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قدم انستجرام أدوات جديدة تمكن الآباء من مراقبة مشاركة أطفالهم على انستجرام، و إلى جانب ذلك ، تقدم منصة الشبكات الاجتماعية أيضًا Family Center ، وهو مكان جديد للآباء والأوصياء للوصول إلى أدوات الإشراف والموارد من الخبراء.

وتتيح الأداة للمستخدمين إدارة وقتهم على انستجرام من خلال تعيين حدود زمنية للشاشة وجدولة فترات الراحة خلال اليوم والأسبوع، وتساعد الأدوات أيضًا الآباء على البقاء على اطلاع دائم بمن يتواصل معهم طفلهم على انستجرام، وأيضًا ، يمكن لأطفالك اختيار إخطارك إذا قاموا بإعداد تقرير على انستجرام ، حتى تتمكن من مناقشة ما حدث معًا.