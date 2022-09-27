اعتبارا من الشهر المقبل.. واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تطبيق واتساب توقفه عن العمل على بعض الهواتف الذكية التي تعمل من خلال الإصدارات القديمة من أندرويد وiOS.،اعتبارًا من الشهر المقبل،

وعلى نظام أندرويد، فأنت تحتاج إلى أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق، وسيحدث هذا التغير بعد 24 أكتوبر، ويمكن لمعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط تحديث نظام العمل الخاص بهم لمتابعة استخدام واتساب.

وبالنسبة لآيفون ستحتاج إلى iOS 12 على الأقل لمتابعة استخدام واتساب، ومن الأجهزة التي سيتوقف عليها التطبيق هما ايفون 5 وايفون 5C.

وتعمل ميتا المالكة لفيسبوك، بشكل روتيني على إلغاء التحديثات للإصدارات القديمة في iOS وأندرويد في كل مرة تأتي فيها تحديثات جديدة.

ويقوم واتساب باستطلاع العملاء عن الإصدارات التي يجب وقف تحديثاتها، لذا تقوم كل عام مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال عدد الأشخاص الذين يستخدمونها أقل.

ويسقط واتساب الدعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة، من أجل الحفاظ على أمان التطبيقات، والذي يتطلب عملًا مستمرًا وتحديثات من المطورين.