أفضل برنامج تحسين جودة الفيديو على الكمبيوتر والهاتف

فكرة وجود برنامج تحسين جودة الفيديو على ويندوز هي فكرة نبحث عن تحقيقها بشكل كبير، في الوقت الراهن تطورت الكاميرات بشكل كبير ولم يعد التصوير مقتصرًا على وجود كاميرا محترفة فقط، بل صارت الهواتف المحمولة نفسها بها كاميرات قوية ففي بعض الهواتف وصلت الكاميرات الى 4 كاميرات خلفية باستعمالات متعددة، تغيرت اوضاع واعدادات تصوير الفيديو وامكانيات تصوير الفيديو بشكل كبير، الآن انت واحد من الناس هل تذهب الى أي مكان بدون ان تقوم بتصويره وتصوير نفسك وتسجيل فيديو وغير ذلك من الأمور العديدة التي تستعمل بها كاميراتك، ماذا ان طلبت ان تحسن جودة الفيديوهات الخاصة بك؟ هذا المقال نجمع لك أفضل مجموعة تطبيقات لتحسين جودة الفيديوهات على الكمبيوتر والهاتف فتابع معنا.

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تطبيق Filmora من تطبيقات المونتاج الممتازة التي تستطيع استعمالها من أجل اخراج فيديو ممتاز خالي من الأخطاء واحترافي جدًا، يحمل التطبيق العديد من الأدوات التي تساعد في نقاط كثيرة من أجل تحسين جودة الفيديو، بداية من اعدادات لإزالة ضوضاء الصور وزيادة سطوع الصور وتغيير حجم الفيديو، مع تغيير درجة تشبع الألوان والعديد من الادوات، برنامج filmora ليست مجرد برنامج تحسين جودة الفيديو بل هو برنامج مونتاج متكامل لكل من يحب ان يخرج بأفضل فيديو ممكن على الإطلاق، ما يضايقني في هذا البرنامج هو كونه برنامج مجاني يضع لك علامة مائية على الفيديو الذي تخرجه ولتزيل هذه العلامة يجب عليك شراء البرنامج كاملًا بسعر 60 دولار، اتمنى الا تكرهني بعد هذا السعر، النسخة المجانية ممتازة ان كنت لا تتضايق من العلامة المائية، طبعًا انا اكذب عليك هنا بالتأكيد تكرهها لكن على العموم filmora ممتاز وهو أول تطبيق نرشحه للاستعمال في هذا المقال.

PowerDirector

هنا هذا تطبيق اندرويد، واحد أفضل التطبيقات الموجودة لأندرويد وهو برنامج تحسين جودة الفيديو الأمثل على اندرويد تقريبًا، صعب المنافسة في النهاية، لسببين انه يجمع بين الجودة العالية والمميزة والاحترافية، وسهولة الاستحدام في نفس الوقت فهو ليس معقدًا مثل برنامج Adobe Rush، لكنه يحمل أدوات كثيرة محترفة مثل تلك الموجودة في filmora ويحمل تقريبًا كل مميزاته، لكن المميز أيضًا انه ليس برنامجًا من أجل تعديل الفيديو فقط بل يمكنه استخدامه لتحرير الصور كذلك، هو تطبيق مجاني في الأساس مع مزايا مدفوعة، لكنه مميز للاستعمال

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السعر: Free

يمكن استخدام هذا البرنامج لتحويل فيديو عادي قمت بتصويره الى فيديو احترافي بجودة عالية بدون أي مشاكل، لكن هناك بعض العيوب التي ستواجهها مثل ان التطبيق ليس سهلًا للغاية فهناك أمور مثل شريط التقدم الخاص بالفيديو والتوقيتات غير متوفرة في التطبيق مما يجعل الأمر صعبًا على المبتدأين قليلًا، لكن الجانب الإيجابي على النقيض أنه يدعم كل صيغ الفيديوهات المعروفة حتى الآن ويمكنه التعامل مع أي ملف تمامًا، حتى انه مجاني على سائر الأنظمة ويندوز وماك ولينكس.

Pinnacle Studio Pro

كما شرحنا PowerDirector للأندرويد وكيف انه تطبيق جيد للأندرويد نشرح الآن تطبيقًا من أجل نظام iOS وهو تطبيق Pinnacle Studio فهو واحد من تطبيقات ستظهر لك ان كتبت برنامج تحسين جودة الفيديو على جوجل، هو برنامج تستطيع به تحرير الفيديو وتحسين الجودة الخاصة به بسهولة كبيرة وتامة، برنامج سريع جدًا وشائع بين مستخدمي iPad وiPhone، كما ان من مميزاته امكانية مشاركة كل الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد التعديل عليها، ما يعيبه هو سعره 12.99 دولار.

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السعر: Free

برنامج متاح على ويندوز وماك بسعر 30 دولار أمريكي وهو يقوم بوظيفتين أساسيتين فقط، الوظيفة الأولى تحسين دقة الفيديوهات مع عدم الإخلال بشيء فيها نهائيًا، وعدم الإضرار بالمحتوى كذلك، الوظيفة الثانية هي تقليل حجم الفيديوهات مع عدم الإضرار بالمحتوى تطبيق جيد بسيط ليس معقدًا للاستعمال.

Videoshop

من التطبيقات الخفيفة الصغيرة المتاحة على نظامي Android وiOS في نفس الوقت، وهو برنامج بسيط للغاية ليس معقدًا، واقول بأنه بسيط للغاية لأنه يفتقر الى العديد من الادوات المحترفة، هو بسيط لا يقوم بمهام كثيرة، رغمًا عن ذلك يستطيع التطبيق اخراج فيديو جيد.

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السعر: Free+

السعر: Free

InShot

تطبيق حُمل اكثر من 100 مليون مرة من على جوجل بلاي، متوفر على iOS وAndroid كذلك، به عدد كبير من الأدوات يجعله برنامج تحسين جودة الفيديو المحترف الذي يمكن ان تعتمد عليه بشكل كبير، تطبيق ملئ بالأدوات التي تُخرج لك فيديو بجودة عالية جدًا، يساعدك في قص الفيديوهات، تقليل الضواء وزيادة سطوع الشاشة وتغيير الدقة والتلاعب بالألوان والعديد من الأمور الأخرى.

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السعر: Free+

السعر: Free