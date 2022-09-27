وزير الاتصالات: مصر نجحت في مضاعفة سرعة الانترنت الثابت 8 مرات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح مصر في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 8 مرات لتصبح الدولة الأولى أفريقيًا في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وقال طلعت إنه يجري حاليا تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 58 مليون مواطن فى 3.5 مليون منزل فى نحو 5000 قرية مصرية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ موضحا أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشروع ربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في جلسة البيانات السياسية ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست.

واستعرض عمرو طلعت أهم التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والخطط والبرامج التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني والتي تتفق مع التوجهات العالمية التي يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية لبناء مصر الرقمية ترتكز على عدد من المحاور التي تستهدف تحقيق التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وبناء القدرات ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة، وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة كصرحٍ تكنولوجىٍ لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات.

وأضاف طلعت أن مصر تضع نُصب عينها بناء الإنسان كمرتكز أساسي لبلوغ مصر الرقمية؛ حيث تم مضاعفة أعداد المتدربين 56 ضعفاً لتصل الى حوالى ربع مليون متدرب سنويا، كما تضاعفت ميزانية التدريب 26 ضعفاً خلال أربع سنوات فقط.