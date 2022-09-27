شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يحتفل بنجاح اختبار دفاع الكواكب لمركبة ناسا بطريقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جوجل باصطدام مركبة ناسا الفضائية بكويكب، حيث تم اختبار دفاع الكواكب الخاص بها بنجاح، ويظهر على الويب عرض توضيحى للمركبة وهى تتحرك وتصطدم بالكويكب عند البحث عن المهمة، حيث يُظهر رسم مجسًما عبر نتائج البحث ذات الصلة بـ DART، قبل أن يصطدم ويختفي في سحابة من الغبار، تاركًا الصفحة مائلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم إطلاق العرض التوضيحي بواسطة مصطلحات البحث "NASA DART" أو "DART" أو DART probeأو " double asteroid redirection test" ، وهو الاسم الكامل للمهمة.



احتفال ناسا

غردت وكالة ناسا بالتغريد عن ذلك في وقت سابق اليوم، قائلة للمتابعين: "قد يكشف بحث جوجل عن شيء يصطدم ويتحطم، ابحث عن "NASA DART" لمشاهدة عرض توضيحي للمتصفح، دفاع الكواكب".

نجحت المركبة الفضائية الحقيقية DART في ضرب كويكب يبلغ عرضه 170 مترًا (560 قدمًا) على بعد حوالي 6.8 مليون ميل من الأرض.

كانت المهمة التي تبلغ تكلفتها 325 مليون دولار (298 مليون جنيه إسترليني) بمثابة بروفة لما قد يكون مطلوبًا إذا هددت صخرة فضائية كوكبنا يومًا ما، وتم إطلاقها من كاليفورنيا في نوفمبر الماضي بهدف Dimorphos، وهو كويكب قمر صغير يدور حول كويكب أكبر يسمى Didymos، حيث انفصلت المركبة الفضائية عن المرحلة الثانية للصاروخ بعد دقائق قليلة من الإقلاع وبدأت رحلتها نحو ديمورفوس.

ولا يشكل ديمورفوس تهديدًا لكوكبنا، ولكن تم اختياره كهدف لأنه يمكن ملاحظته بواسطة التلسكوبات الأرضية لمهمة الاختبار.