شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنقل صاروخ Artemis 1 من منصة الإطلاق للحماية من إعصار إيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وكالة الفضاء في نقل صاروخ Artemis 1 بنظام الإطلاق الفضائي "SLS" تعلوه كبسولة طاقم أوريون، صباح اليوم، من منصة الإطلاق 39B للحماية من إعصار إيان، التابعة لمركز كينيدي للفضاء، وفقاً لموقع space.

ويتجه Artemis 1 إلى مبنى تجميع المركبات الضخم (VAB) التابع لمركز كينيدي للفضاء، حيث سيكون في مأمن من إعصار إيان، في حالة سقوط رموش العاصفة على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.

هذه ليست أول عودة لـArtemis 1 ، بعد إجراء اختبارات التزود بالوقود، عاد SLS و Orion إلى المنصة بسبب تسريب في الوقود، في منتصف أغسطس قبل محاولة الإقلاع في 29 أغسطس.

وتم إحباط هذه المحاولة بسبب خلل تقني، وأدى تسرب وقود الهيدروجين السائل إلى إفشال محاولة إطلاق لاحقة في 3 سبتمبر، قام فريق Artemis 1 بإصلاح التسرب وبدأ التحضير لمحاولة أخرى مخططة يوم الثلاثاء (27 سبتمبر)، ولكن بعد ذلك تدخل إعصار إيان.

قال أعضاء فريق Artemis 1 إنهم سيقومون على الأرجح ببعض أعمال الصيانة بمجرد وصولهم إلى VAB، بما في ذلك إعادة ضبط البطاريات لنظام إنهاء رحلة المهمة، والذي تم تصميمه لتدمير SLS إذا كان ينحرف عن مساره أثناء الإطلاق.

وتم اعتماد بطاريات FTS في البداية لمدة 20 يومًا فقط على منصة الإطلاق، ومنحت قوة الفضاء الأمريكية، التي تشرف على المدى الشرقي لإطلاق الصواريخ، تمديدين للشهادة، والتي غطت إقلاع Artemis 1 حتى أوائل أكتوبر على الأقل، حيث قال مسؤولو ناسا إنه من المنطقي إعادة ضبط بطاريات FTS.