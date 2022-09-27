WhatsApp يتيح لك امكانية انشاء روابط لمكالمات الفيديو في تحديث جديد

WhatsApp يطلق ميزة جديدة على التطبيق تضبط لك مكالمات الفيديو بشكل مميز، في iOS 15 اطلقت Apple ميزة تجعلك تتمكن من مشاركة رابط خاص بمكالمة لتستطيع دعوة العديد من أصدقائك الى اجتماع واحد حتى وان كانوا مستخدمين اندرويد، نفس الفكرة تريد واتساب ان تنسخها الآن بتقديم امكانية انشاء رابط لمكالمات الفيديو المُجدولة مسبقًا، بحيث ترسل هذا الرابط لأعضاء الاجتماع ليحضروا هذا الاجتماع معكم، فحتى الآن فكرة الدخول في مكالمات فيديو غير ممكن الا لجهات الاتصال الخاصة بك او بدأ مكالمة فيديو على الجروبات التي أنشأتها بشكل مسبق.

WhatsApp وميزة جديدة لمكالمات فيديو أسهل

واتساب سيتيح لك قريبًا انشاء رابط تستطيع به دعوة أي شخص الى مكالمة الفيديو عن طرق زيارة هذا الرابط، أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بأن هذه الميزة ستصدر لكل المستخدمين بداية من الأسبوع القادم، كما انه تحدث ان الشركة تختبر مكالمات فيديو آمنة مُشفرة داعمة حتى 32 شخص، نفس ما قدمته Apple بالفعل في Facetime وتطوير facetime، لكنها لازالت ميزة قيد التطوير ولن تصدر في وقت قريب.

ان كنت تنتظر ميزة مشاركة رابط مكالمة فيديو الجديدة هذه فراقب تحديثات واتساب القادمة، هذه الميزة ستصلك قريبًا على WhatsApp في تحديث قادم، كما قال مارك فالتحديث متوقع ان يصدر في الأيام القادمة، حتى الآن لا شيء واضح حول نوع الحماية التي ستضعها Meta على هذه المكالمات وعلى دخول مكالمات الفيديو هذه لكن نتوقع على أي حال ان تُعلن واتساب عن كل التفاصيل في وقت قريب جدًا

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