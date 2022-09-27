شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل الثانى من سماعات أبل AirPods Pro يتلقى أول تحديث للبرامج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتظار طويل، كشفت شركة أبل النقاب عن الجيل الثاني من أبل AirPods Pro الشهر الماضي، حيث تم طرح أحدث سماعات الأذن TWS من الشركة للبيع الأسبوع الماضي وبدأت الآن في تلقي أول تحديث للبرنامج الثابت.

تحديث البرنامج الثابت متاح الآن لطرازات الجيل الثاني من AirPods Pro، ووفقًا لصفحة دعم أبل الرسمية، يحمل التحديث رقم الإصدار 5A377 ولا يجلب سوى إصلاحات الأخطاء والتحسينات الأخرى.

ولم تحدد الشركة بالتفصيل الأخطاء التي من المفترض أن يصلحها التحديث أو "التحسينات الأخرى" التي يتضمنها التحديث، فيما يتم تثبيت تحديثات البرامج الثابتة على AirPods تلقائيًا عن طريق التحديث عبر الهواء عند توصيله بجهاز iOS ومصدر طاقة.

وأيضًا، يجب أن تكون AirPods في حالة التحديث، ولا توجد طريقة يدوية للقيام بذلك، لذا سيتعين عليك الانتظار حتى يتوفر التحديث لأجهزة AirPods الخاصة بك، وفي هذه الأثناء، يمكنك التوجه إلى الإعدادات -> عام -> حول -> AirPods ومعرفة ما إذا كان يعمل بأحدث إصدار من البرنامج الثابت.

ميزات الجيل الثاني من أبل AirPods Pro يتميز أبل AirPods Pro بمعالج H2 جديد يدعي أنه يحسن الأداء الصوتي إلى جانب الاتصال وأداء ANC لسماعات الأذن، ويأتي الجيل الثاني من AirPods Pro الجديد مزودًا بصوت مكاني محسّن إلى جانب القدرة على إنشاء ملف تعريف شخصي مخصص باستخدام أجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.

ويأتي AirPods Pro الجديد مزودًا بصوت حسابي متقدم يزعم أنه يوفر ميزة إلغاء الضوضاء المزدوجة. يأتي AirPods Pro أيضًا مع ميزة جديدة تسمى Adaptive Transparency، كما يأتي AirPods Pro أيضًا مع عناصر تحكم جديدة تعمل باللمس تتيح للمستخدمين التمرير لأعلى ولأسفل لضبط جودة المكالمة.