أدلة جديدة.. مومياء نفرتيتي قد تكون في غرفة توت عنخ آمون

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن عالم الأثار البريطاني، نيكولاس ريفز، اكتشف كتابات هيروغليفية مخفية في حجرة دفن الفرعون توت عنخ آمون، تؤكد أن مومياء نفرتيتي قد تكون في هذه الحجرة.

وأشارت صحيفة "الجارديان" إلى أنه وفقاً لرأي عالم المصريات، فإن النظرية التي حاول العلماء إثباتها بمساعدة مسح خاص حصلت على دعم جديد.

ويقول: "يؤكد اكتشاف الكتابة الهيروغليفية فرضية العلماء الذين يعتقدون أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، ليست سوى الجزء الخارجي من حجرة الدفن الكبيرة للملكة نفرتيتي".

وعالم الأثار نيكولاس ريفز كان قد اكشف عام 2015 خطوطاً على الجدران في صور عالية الدقة للمقبرة تشير إلى مداخل غير مكتشفة، ولكن الخبراء حينها تجاهلوا هذا الاكتشاف.

يشار إلى أنه تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان من قبل هوارد كارتر، وكان قبر توت عنخ آمون مليئًا بالكراسي والعربات ، من بين الكنوز الرائعة التي سيحتاجها الملك الصبي في الحياة الآخرة.