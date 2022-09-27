شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى "استيكرز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار العام الماضي، قدم واتس آب عددًا كبيرًا من الميزات، إلا أن تقرير حديث كشف أن التطبيق يعمل على ميزة جديدة تتيح إنشاء مجموعة ملصقات لوجهك، من بين ميزات أخرى.

ةوفقًا لتقرير من WABetaInfo ، تعمل Meta على توفير "صور الأفاتار" على واتس آب، وهي الميزة التى تم تقديمها على باقي تطبيقات ميتا في وقت سابق من هذا العام، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صورة رمزية كرتونية لأنفسهم.

ويشير التقرير إلى أنه في المستقبل، سيتمكن المستخدمون من استخدام Avatar كقناع في مكالمات الفيديو، ومع ذلك، قد يتمكن المستخدمون قريبًا من استخدام هذه الرسوم المتحركة الرمزية لوجوههم كملصقات أثناء المحادثات.

وتم العثور على ميزة استخدام الصور الرمزية كملصقات في إصدار واتس آب التجريبي الأخير لنظام Android 2.22.21.3 ، على الرغم من ظهور الميزة لأول مرة في الإصدار التجريبي من التطبيق 2.22.15.5 لنظام Android.

وكما هو موضح ستتوفر الملصقات المستندة إلى الصورة الرمزية كمجموعة مختلفة، وبمجرد قيام المستخدم بإنشاء صورته الشخصية، وسيتمكن المستخدمون من إنشاء الصورة الرمزية داخل إعدادات التطبيق، وستتوفر هذه الملصقات بالعواطف والوضعيات والأنماط المختلفة، وأيضًا ، يمكن للمستخدمين استخدام صورتهم الشخصية كصورة للملف الشخصي.

ولا توجد أي معلومات عن موعد إتاحة هذه الميزة، ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الميزة قد وصلت بالفعل إلى الإصدار التجريبي المغلق ، فقد يتم طرحها قريبًا لمجموعة اختبار تجريبية أوسع.