شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا الأسباب.. Apple Pay Later قد لا يتوفر حتى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا تصل "آبل باى" لاحقًا حتى العام المقبل، وفقًا للخببر مارك جورمان من بلومبرج، حيث كانت أعلنت شركة آبل عن ميزة الشراء الآن والدفع لاحقًا في WWDC 2022 وقالت آنذاك إنها ستصل إلى جانب iOS 16. وأحدث إصدار من تشغيل الهاتف المحمول للشركة أصبح متوفرا لكن لايوجد Apple Pay لاحقًا في أي مكان للعثور عليه.

ويشير موقع آبل على الويب إلى أن الميزة ستصل "في تحديث مستقبلي"كما يلاحظ جيرمان، فإن ميزات iOS 16 الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا والتي ليست متاحة حتى الآن مدرجة على أنها قادمة "في وقت لاحق من هذا العام".

ويعتقد جيرمان أن هذا التناقض يرجع إلى حقيقة أن آبل لا تعرف متى سيكون Pay Later جاهزًا ، وقد لا تصل الميزة حتى يتم شحن iOS 16.4 في عام 2023. "سمعت أنه كانت هناك تحديات تقنية وهندسية كبيرة إلى حد ما في التدوير خارج الخدمة مما يؤدي إلى التأخير" حسبما نقل موقع Engadget.

من المثير للاهتمام معرفة أن آبل تواجه تحديات فنية في تنفيذ خدمة الدفع لاحقًا، استنادًا إلى التقارير السابقة لـ جيرمان، تعمل الشركة على هذه الميزة لأكثر من عام، حتى أنها بذلت قصارى جهدها لإنشاء شركة تابعة تسمى Apple Financing لإجراء فحوصات الائتمان وموافقات العملاء، تشير كل هذه التحركات إلى أن الشركة ترى الخدمات المالية كجزء مهم من مستقبلها.