شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد كبسولة سويوز المأهولة تعود إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر محطة الفضاء الدولية (ISS) حاليًا بفترة مزدحمة للغاية لتناوب الطاقم، بعد أن استقبلت مؤخرًا رائد فضاء أمريكي واثنين من رواد الفضاء الروس الذين وصلوا على متن مركبة الفضاء سويوز، تستعد المنشأة المدارية لتوديع ثلاثة رواد فضاء.

بعد ذلك سيصل فريق Crew-5 المكون من أربعة أفراد من SpaceX لمدة ستة أشهر، أدت الظروف الجوية السيئة في موقع الإطلاق في الأيام الأخيرة إلى توقف استعدادات Crew-5 للإطلاق، والتي كانت مقررة ليوم الاثنين 3 أكتوبر، وقالت ناسا يوم الأحد إنها ستعيد جدولة مهمة Crew-5 في الأيام المقبلة حسبما نقلت Digitartlends.

في وقت ما من الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، سيغادر ثلاثة رواد فضاء من ناسا وآخر من وكالة الفضاء الأوروبية - الذين يشكلون فريق SpaceX's Crew-4 - محطة الفضاء الدولية على متن مركبة SpaceX Crew Dragon بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء، لم يتم تأكيد تاريخ محدد لعودة Crew-4 للوطن.

لكن كما ذكرنا سيصعد قائد البعثة 67 أوليج أرتيمييف من روسكوزموس، جنبًا إلى جنب مع زملائه رواد الفضاء دينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف، على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس -21 لرحلتهم إلى الأرض يوم الخميس 29 سبتمبر.

وستبث وكالة ناسا بثًا مباشرًا لفصل المركبة الفضائية من وحدة Prichal بالمحطة، كما ستعرض المراحل الأولى من رحلة العودة إلى الوطن، حيث تبتعد الكبسولة عن محطة الفضاء الدولية، كما ستبث بثًا مباشرًا للثلاثي الذي يهبط على سهوب كازاخستان جنوب شرق مدينة جيزكازجان النائية على بعد حوالي 1350 ميلًا جنوب شرق موسكو.