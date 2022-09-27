شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة عناوين إلى جهات اتصالك على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم "خرائط جوجل" ميزات إضافية بخلاف مجرد العثور على موقع على هاتفك الذكي، حيث يمكن أن يساعدك في العثور على المناطق المزدحمة وتجنبها، والتحقق من أسعار الرسوم، وإضافة جهات الاتصال الخاصة بك إلى "خرائط جوجل" والمزيد.

لكن قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى زيارة بعض العناوين المحددة بشكل متكرر، مثل منازل أو أماكن عمل عائلتك وأصدقائك، وفي هذه الحالات، يمكن أن تساعدك إضافة عنوان إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك في "خرائط جوجل" في توفير بعض الوقت.





إضافة عنوان إلى جهة اتصال Google1. افتح تطبيق "خرائط جوجل" على جهاز Android الخاص بك.

2. ابحث عن عنوان.

3. اضغط على العنوان في الأسفل.

4. اضغط على الخيار: Label.

5. أدخل اسم جهة اتصال الشخص المحفوظة في حسابك على Google. إذا لم تكن قد حفظت جهة الاتصال بالفعل ، فانقر فوق خيار إنشاء جهة اتصال.

6. حدد الخيار لتضمين العنوان على أنه المنزل أو مكان العمل أو أي عنوان آخر لجهة الاتصال الخاصة بك (يمكنك إنشاء تسمية جديدة).

يمكن أيضًا تغيير العناوين المحفوظة لجهات الاتصال الخاصة بك على "خرائط جوجل" أو إخفاؤها أو إزالتها وقتما تشاء.