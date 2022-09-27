شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لتحطيم مركبة فضائية فى كويكب لحماية الأرض فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وكالة ناسا لتحطيم مركبة فضائية تابعة لها في كويكب، وذلك في محاولة لاختبار تقنية للدفاع عن الأرض ضد الكويكبات المحتملة أو مخاطر المذنبات في المستقبل.

وتم تخصيص "اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة" (DART) التابع لوكالة ناسا، وهو أول مهمة من نوعها ، للتأثير على كويكبها المستهدف - الذي لا يشكل أي تهديد للأرض، وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في تحديث: "سيُظهر هذا الاختبار أن بإمكان مركبة فضائية التنقل بشكل مستقل إلى كويكب مستهدف وتصطدم به عن قصد لتغيير حركة الكويكب بطريقة يمكن قياسها باستخدام التلسكوبات الأرضية".

ويعد هدف DART هو نظام الكويكبات الثنائي القريب من الأرض ، Didymos ، الذي يتكون من "ديديموس" الذي يبلغ قطره حوالي 780 مترًا، ونظام "ديمورفوس" الأصغر، الذي يبلغ حجمه 160 مترًا ، والذي يدور حول ديديموس.

وستؤثر DART على Dimorphos لتغيير مداره داخل النظام الثنائي ، وسيقوم فريق التحقيق DART بمقارنة نتائج التأثير الحركي لـ DART مع الكويكب بمحاكاة حاسوبية مفصلة للغاية للتأثيرات الحركية على الكويكبات، وفقًا لوكالة ناسا.

وأضافت وكالة الفضاء: "سيؤدي القيام بذلك إلى تقييم فعالية نهج التخفيف هذا وتقييم أفضل السبل لتطبيقه على سيناريوهات الدفاع الكوكبي المستقبلية ، بالإضافة إلى مدى دقة عمليات المحاكاة الحاسوبية ومدى انعكاسها لسلوك كويكب حقيقي". .

ستوفر DART بيانات مهمة للمساعدة في الاستعداد بشكل أفضل للكويكب الذي قد يشكل خطرًا على الأرض ، في حالة اكتشافه على الإطلاق.