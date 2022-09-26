شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "حماية البيئة" الأمريكية تفتتح مكتبًا جديدًا مخصصًا للعدالة البيئية والحقوق المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكلت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) مكتبًا جديدًا مصممًا لمساعدة المجتمعات المهمشة على التعامل مع الأعباء الإضافية للتلوث وتغير المناخ، حسبما ذكرت وكالة رويترز، سيتكون مكتب العدالة البيئية والحقوق المدنية الخارجية من 200 موظف من وكالة حماية البيئة في المكتب الرئيسي للوكالة بواشنطن و10 مكاتب إقليمية.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس: "إن إنشاء مكتب جديد مخصص لتعزيز العدالة البيئية والحقوق المدنية في وكالة حماية البيئة سيضمن أن تكون التجارب الحية للمجتمعات المحرومة أساسية في صنع القرار لدينا مع دعم الحلول التي يقودها المجتمع" حسبما نقل موقع Engadget.

تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للمكتب الجديد في الإشراف على توزيع 3 مليارات دولار في منح الإصحاح البيئي التي تم إنشاؤها من خلال تمرير قانون الحد من التضخم ، كجزء من استثمار بقيمة 60 مليار دولار في العدالة البيئية.

سيتحقق أيضًا من أن برامج وكالة حماية البيئة الأخرى تتوافق مع مبادرة Justice40 للرئيس بايدن المصممة لضمان تدفق 40 بالمائة من استثمارات حكومية معينة إلى المجتمعات المحرومة.

ستساعد المجتمعات في الحصول على المنح ، وإنفاذ قوانين الحقوق المدنية وحل النزاعات البيئية.

تم إطلاق المكتب الجديد في حدث في مقاطعة وارن بولاية نورث كارولينا ، موقع احتجاجات عام 1982 على إلقاء النفايات السامة في المنطقة.

فشلت أعمال العصيان المدني والاعتقالات الناتجة في إيقاف مكب النفايات الذي تبلغ مساحته 22 فدانًا ، لكنها ولدت حركة العدالة البيئية الحديثة.

واحتفل المشاركون الأسبوع الماضي بالذكرى الأربعين للاحتجاجات.