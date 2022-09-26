شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهارده.. أطلقت الصين ثالث رحلاتها الفضائية البشرية فى 25 سبتمبر 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" في 25 سبتمبر عام 2008، أطلق برنامج الفضاء الصيني ثالث مهمة طيران فضاء بشرية ، شنتشو 7، انطلق ثلاثة رواد فضاء في مركبة الفضاء "شنتشو" على صاروخ لونج مارش 2 اف من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية، وفقاً لموقع space.

أمضوا ثلاثة أيام في المدار وأجروا أول عملية سير في الفضاء لبرنامج الفضاء الصيني، كما قام طاقم "شنتشو7" بنشر قمر صناعي صغير يسمى "بانكسينج"، والذي تم استخدامه لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للمركبة الفضائية.

يتفق معظم الخبراء على أن الحدث، الذي تضمن أول عملية سير في الفضاء، قد انطلق دون أي عوائق، قبل إطلاق مهمة شنتشو 7 قال مسؤولو الفضاء الصينيون،: إن هناك أربعة أهداف رئيسية للبعثة: إجراء سير في الفضاء، وإجراء اختبارات لمواد تشحيم صلبة أثناء السير في الفضاء، ونشر قمر صناعي جديد لالتقاط الصور، واستخدام قمر صناعي جديد لنقل البيانات للاتصال، كما قال "دين تشينج"، محلل شؤون الصين لدى مركز أبحاث CNA Corp بولاية فيرجينيا.

قالت في ذلك الوقت "جوان جونسون-فريز"، الخبيرة في برنامج الفضاء الصيني في الكلية الحربية البحرية الأمريكية في رود آيلاند، إن "نجاح شنتشو 7 يظهر بالتأكيد التزام الصين ببرنامج فضاء مأهول طموح، ليس فقط بإنجازاتهم الفنية ولكن الثقة في برنامجهم تظهر من خلال الشفافية المتزايدة حول المهمة، آمل أن يستمر ويتوسع في جميع مجالات أنشطتهم الفضائية".

تبعت شنتشو 7 مهمة شنتشو 6 عام 2005، والتي نقلت اثنين من رواد الفضاء إلى الفضاء لمدة خمسة أيام، ومهمة شنتشو 5 عام 2003، والتي أطلقت أول رائد فضاء صيني، يانغ ليوي.