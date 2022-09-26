شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. تعرض الصور القديمة على "Google Photos" للتلف لدى بعض المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى بعض مستخدمي Google Photos من "تلف" الصور التي قاموا بتخزينها على المكتبة السحابية على مدار عدة سنوات، حيث أبلغ المستخدمون عبر Android وiOS والويب عن هذه المشكلة التي تنعكس في الصور القديمة، خاصة تلك التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو أكبر.

وتمت مشاركة تقارير هذه المشكلة على صفحة تعليمات Google Photos وقد كشف بعض المستخدمين عن هذه المشكلة على حسابات Reddit أيضًا، ومع ذلك، لا يبدو أن جميع المستخدمين يواجهون هذه المشكلة، حيث أصلحت جوجل حتى صور بعض المستخدمين خلال الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع أن يحل عملاق التكنولوجيا المشكلة لجميع المستخدمين قريبًا.

كيف تؤثر المشكلة على Google Photos في الآونة الأخيرة، بدأ بعض المستخدمين في ملاحظة أن الخطوط والشقوق العميقة أثرت على بعض الصور في مكتبة Google Photos الخاصة بهم، وكانت هذه الأضرار متفشية في بعض الصور وبدأت الصور الأخرى تظهر مناطق ضبابية ومشوهة.

وتعرضت بعض الصور للتلف أكثر من غيرها، بل لاحظ المستخدمون ظهور نقاط بيضاء في بعض صورهم، علاوة على ذلك، تم العثور على بعض الصور بأنماط متعددة من التأثير أو الشدة، وتبدو الأضرار على هذه الصور المخزنة رقميًا مثل تلك التي تسببها أضرار المياه على الصور التناظرية المادية.

وأبلغ بعض هؤلاء المستخدمين المتأثرين أيضًا أن المشكلة تظهر أثناء تنزيل الصورة - لكل من التنزيلات الفردية وحتى أثناء استخدام Google Takeout.