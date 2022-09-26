شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يوضح أهمية تغيير بعض الإعدادات لتجنب الاختراق على "فيسبوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقا بشأن فقدان حسابك على"فيسبوك" واختراق المتسللين له، فمن المفترض أن يؤدي هذه التغيير في الإعدادات إلى تبديد مخاوفك حسبما نقلت RT.

فقد يوفر بعض التغييرات في الإعدادات حماية إضافية للمستخدمين، للتأكد من أن حساباتهم سيكون من المستحيل اختراقها.

وقد قال أحد خبراء التكنولوجيا لصحيفة The sun إن هناك ميزتين اثنتين على وجه الخصوص في Facebook تستحقان اهتمامك: نحن نتحدث عن تنبيهات تسجيل الدخول غير المعروفة وعن المصادقة الثنائية، فكلاهما يمكنهما أن يساعداك على تجنيب حسابك التعرض للاختراق من قبل المحتالين عبر الإنترنت.، وبحسب الخبير يجب:

أولا الانتقال إلى الإعدادات ثم البحث عن قسم الأمان.

ثانيا الانتقال إلى الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة، وهنا سيحذرك Facebook إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة، ثم يمكنك التحقق من حسابك وتسجيل الخروج من أي جلسات تطبيق مشبوهة، وستتمكن من معرفة من يقوم بتسجيل الدخول ومن أين وعلى أي جهاز.

ويضيف الخبير، إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى حسابك، ففكر في تغيير كلمة مرورك كأولوية، وأضف مصادقة ثنائية للتحقق من أي عمليات تسجيل دخول برسالة نصية، لمزيد من الأمان.

يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات كلمة المرور والأمان على Facebook.

وقال خبير الإنترنت إريك كرون من موقع KnowBe4 لصحيفة The Sun:"كما هو الحال دائما، تمثل كلمات المرور خطرا على معظم الأشخاص، خاصة عند تكرار استخدامها عبر مواقع الويب المختلفة".

وأضاف:" يعرف مجرمو الإنترنت أنهم إذا حصلوا على كلمة مرور واحدة، فمن المحتمل أن تعمل في أماكن أخرى، لذلك يعملون بجد لخداع الناس كي يتخلوا عنها".

وقال سام كاري الخبير الإلكتروني: "على المدى القصير، يجب على المستخدمين حماية أنفسهم بكلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية".

وأوضح مسؤول الأمن في Cybereason أن "إعادة تعيين كلمات المرور هي دائما إجراء أمني جيد، وستندهش من عدد الأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون كلمة المرور 123456 أو ABCDEF".

وأضاف:" تذكر قد يكون وصول شخص ما إلى حسابك على Facebook مكلفا للغاية، إذ يمكنهم جمع كميات كبيرة من المعلومات التي يمكن استخدامها لاختراق حسابات أخرى، أو يمكن أن يتظاهروا وكأنك تحتال على عائلتك المباشرة، ويمكنهم حتى التطفل على رسائلك الخاصة وربما ابتزازك أو ابتزاز أحبائك".