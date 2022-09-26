شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطور أدوات جديدة لحماية مستخدمى انستجرام من المحتوى غير المقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ميتا بلاتفورمس أدوات جديدة تساعد مستخدم تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك لها إنستجرام في حظر المحتوى غير المرغوب فيه أو غير المناسب حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم ميتا القول إن الأدوات الجديدة التي يتم تطويرها تساعد المستخدمين في حماية أنفسهم من الرسائل غير المرغوبة، مثل الصور العارية.

وأضاف المتحدث "هذه التكنولوجيا لا تسمح لشركة ميتا برؤية الرسائل الخاصة بأي مستخدم، ولا تبادلها مع أي شخص آخر... نحن نعمل بشكل وثيق مع الخبراء للتأكد من أن هذه الخصائص الجديدة ستحافظ على خصوصية المستخدمين، وتتيح لهم السيطرة على الرسائل التي يستقبلونها".

وتشبه بعض أدوات التحكم الجديدة التي يعتزم إنستغرام توفيرها، الخاصية الحالية المعروفة باسم "الكلمات المخفية" بالإضافة إلى توفير أدوات الحماية على الجهاز من خلال تقنية التشفير الطرفي التي تمنع وصول أي طرف آخر إلى رسائل المستخدم. وتستهدف الأدوات الجديدة التي يمكن للمستخدم اختيار تشغيلها أو وقف تشغيلها، هو منع المحتوى الضار من الوصول إلى المستخدم من الأساس.

يأتي تطوير ميتا لهذه الأدوات الجديدة بعد تغريمها 400 مليون دولار من جهاز حماية البيانات في أيرلندا لاتهامها بالفشل في حماية بيانات الأطفال على إنستغرام، إلى جانب العديد من القضايا المقامة ضدها في الولايات المتحدة، بسبب إساءة استخدام بيانات الأطفال على منصتي فيسبوك وإنستجرام.