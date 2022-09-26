شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل هذه الخدمة بعد وفاة الملكة إليزابيث من خرائطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن محبو خرائط جوجل بعد ملاحظة إزالة ميزة محبوبة للغاية بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، عند تشغيل التجوّل الافتراضي بمحيط قصر باكينجهام.

كما سيعرف الكثيرون عليك التخلي عن ما يسمى بـ "الدليل" متى أردت الاستكشاف على مستوى الشارع.

لسنوات كلما كنت تحوم حول قصر باكنجهام ، سيتحول الشكل إلى لبس ملكي ويرتدي تاجًا يشبه إليزابيث الثانية وفقا لموقع ذا صن.

أطلق عليها عملاق التكنولوجيا اسم "بيج مام".

يبدو أن جوجل قد أزالت الميزة بهدوء منذ وفاة الملكة.

لاحظ محققو الإنترنت على Reddit أنه لم يعد يظهر.

سيظهر الشكل الذي يشبه الملكة أيضًا حول قلعة وندسور وقلعة بالمورال.

لكن هؤلاء يظهرون الدليل العام الآن أيضًا.

قدمت جوجل لأول مرة "PegMa'am" في عام 2015 ، للاحتفال بتولي الملكة أطول فترة حكم في المملكة المتحدة.

وحاليا لا يوجد سوى عدد قليل من بدائل الدليل الخاصة في التجوّل الافتراضي.