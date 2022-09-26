شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية هامة قد تفقدك ميزات على آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء عشاق آبل من أن بعض الميزات الجديدة في iOS 16 قد لا تكون مناسبة لهم، منها وضع القفل كونه مصمم لمنح جهاز آيفون الخاص بك حماية عالية المستوى من المتسللين.

لكن من الصعب جدًا أن تفقد بالفعل بعض ميزات آيفون الرئيسية وفقا لموقع ذا صن.

تم تصميم الخيار الصعب الجديد لمنع المتسللين المتطورين للغاية إذا كان لديك سبب للاعتقاد بأنك مستهدف.

إنه يهدف إلى منع "الشركات الخاصة من تطوير برامج التجسس المرتزقة التي ترعاها الدولة".

على الرغم من أنه يمكن لأي شخص تشغيله ، إلا أن الأداة تهدف إلى حماية أهداف بارزة مثل السياسيين والصحفيين والنشطاء.

نقلت صحيفة ذا صن عن خبير الهواتف المحمولة Ru Bhikha من موقع Uswitch قوله:" إن جهاز آيفون يتمتع بالفعل بأمان عالٍ بما يكفي لحماية عامة الناس.

وقال: "آخر تحديث لنظام iOS يمنح مستخدمي iPhone واحدة من أكبر ترقيات الأمان التي شهدناها منذ فترة".

"ستكون هذه الطبقة الإضافية من الأمان أكثر فائدة لمن يعملون في مهنة مما يعرضهم لخطر كبير من الهجمات الإلكترونية أو الهندسة الاجتماعية.

"سيتم الترحيب بوضع القفل الجديد من قبل الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية عملهم من المتسللين في جميع الأوقات.

"بالنسبة للاستخدام اليومي من غير المرجح أن يطلب مستخدم الهاتف المحمول العادي مثل هذه الخطوات لحماية بياناته، حيث تقدم آبل بالفعل للعملاء مستوى عالٍ من الأمان في برامجها.

"يجب على أي شخص يفكر في تنشيط وضع Lockdown الجديد أن يفهم أولاً أنه يحد من أداء آيفون والتطبيقات التي يمكنك استخدامها.

"إنه يعمل عن طريق تقييد أي ميزات iOS ليست ضرورية ، لذلك هناك أقل عدد ممكن من نقاط الدخول إلى الجهاز.

ونتيجة لذلك ستفقد بعض التطبيقات القدرة على مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والعائلة ، وعلى عكس وضع الطائرة ، فإنه ليس شيئًا يمكن تشغيله وإيقافه عند إعادة ضبط هاتفك أولاً. "

أثناء تشغيل وضع Lockdown ، يتم حظر معظم مرفقات الرسائل بخلاف الصور.

أشياء مثل معاينات الارتباط لن تعمل أيضًا.

سيتم أيضًا حظر مكالمات FaceTime من مستخدمين غير معروفين.

ولن تتمكن حتى من توصيل جهاز iPhone بجهاز كمبيوتر أو ملحق.

حتى أبل تصفها بأنها خيار قد لا يحتاجه معظم الناس.