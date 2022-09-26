رئيس معهد البحوث الفلكية يحذر من زلازل تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المنطقة الممتدة غربا من الإسكندرية وحتى السلوم، تتأثر بنشاط زلزالي في شرق البحر المتوسط.

وقال القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، إن زلزالاً ضرب غرب الإسكندرية الأحد، ورُصد بقوة 3.6 على مقياس ريختر، وهي أول درجات الزلازل المتوسطة.

وأشار رئيس معهد البحوث الفلكية إلى أن قرب الزلزال من بعض التجمعات السكنية غرب الإسكندرية والعلمين الجديدة أدى إلى شعور بعض المواطنين به، لكنه لم يمثل خطورة كبيرة، مشددا على أهمية الأخذ في الاعتبار، كل عوامل الكود الزلزالي والأحمال في الاستثمارات الموجودة.

وأعرب القاضي عن أمنياته في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالكود الزلزالي في أي منشآت تقيمها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، منوها إلى أن منطقة شمال الصحراء الغربية تشهد من حين لآخر زلازل من نفس الدرجة.

ولفت الدكتور جاد القاضي إلى أن الزلازل بمنطقة شمال الصحراء الغربية ليست خطيرة ولكن ينبغي الحذر منها وأخذها بعين الاعتبار، موضحا أن إحدى الشركات العاملة في أبراج العلمين، تتعاون مع المعهد القومي لتقييم المباني من حيث الكود الإنشائي وكود الأحمال الزلزالية.

وكانت هيئة البحوث الفلكية قد أعلنت عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف صباح أمس الأحد.