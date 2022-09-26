ما هي خدمة Razer Gold ولماذا عليك البدء في استخدامها

خدمة Razer Gold خدمة جديدة تقدمها شركة ريزر للكثير من اللاعبين الذين يحبون الشراء داخل الألعاب ودفع النقود داخل الألعاب، انظر قبل ان ندخل في تفاصيل هذه الخدمة فانا أريدك ان تعرف ان هناك العديد من الطرق للشحن داخل الألعاب، الكثير من هذه الطرق تكون طرقًا ضعيفة هدفها الأساسي هو الحصول على اموالك دون تقديم مميزات كبيرة او ذات قيمة عالية، هنا سنتحدث عن Razer Gold طريقة شحن افتراضي في الألعاب وتُعد هي الطريقة الأكثر أمانًا للشحن الإفتراضي في الألعاب وتقدم مجموعة مميزات رائعة لتجعل الأمور اكثر سهولة عليك، فتابع معنا.

جدول المحتويات

ما هي Razer Gold؟

هذه الخدمة عبارة عن خدمة أرصدة افتراضية موحدة للاعبين في جميع أنحاء العالم، تتوفر في اكثر من 42 ألف لعبة، تتضمن هذه الألعاب مختلف انواع الألعاب المنتشرة مثل العاب المغامرات والألغاز والألعاب الترفيهية، يمكنك استعمال هذه الخدمة لشراء الألعاب المختلفة او شراء المحتوى الافتراضي بداخل الألعاب مع الحصول على المزيد من الفوائد مقابل ما تدفعه من المال، مثل أن تحصل على مكافآت خدمة Razer Silver وصفقات وعروض لألعاب حصرية، والموضوع لا يقتصر على الألعاب وشراء ما بداخل الألعاب بل يمكنك الاستفادة منها داخل تطبيقات التواصل والبث المباشر مثل Twitch وBIGO، او ان تشترك في خدمات مثل PlayStation Plus او Xbox Live Gold.

اهم الألعاب المدعومة في الخدمة

مميزات Razer Gold وبرنامج مكافآت Razer Silver

ميزة الخدمة تكمن في برنامج مكافآت Razer Silver، كل عملية تقوم بها من خدمة Gold تعطيك نقاطًا على برنامج Silver وهو برنامج مكافآت مفضل لدى العديد من اللاعبين، الفكرة كلها ان كل الأموال التي تدفعها عن طريق Gold تعود اليك على هيئة نقاط على Silver، ويمكنك استعمال النقاط في Silver من اجل الحصول على استرداد مكافآت كبيرة ومتنوعة، سواء كانت عروض حصرية داخل الألعاب او مكافآت وخصومات، او حتى أجهزة Razer المميزة مثل سماعات Razer Blackshark V2 Pro او فأرة تحكم مثل الـDeathadder V2 X الخاصة بريزر، يمكنك التعرف على كل المكافآت الخاصة بريزر من هنا

شحن Razer Gold

توجه الى موقع الخدمة من هنا

قم بإنشاء حساب جديد خاص بك وفعله

اختر Razer Gold من أعلى الصفحة واختر Reload

ادخل بيانات بطاقة الإئتمان الخاصة بك واختر قيمة المبلغ الذي ستشحنه

اصبح معك رصيد في الخدمة ويمكنك استعماله في الألعاب السابقة

كما يمكنك شراء بطاقات Razer Gold من العديد من الشركاء والمتاجر المختلفين، مثلًا في المملكة العربية السعودية يمكنك التوجه الى مكتبة جرير وشراء البطاقات من هناك وشحنها على حسابك الخاص بكل سهولة مثل أي كارت شحن، او شراء البطاقات بشكل مباشر من البنوك مثل البنك العربي عن طريق تطبيق الهاتف الخاص بهم، كما ان هناك متاجر عديدة وطرق أخرى للشحن.

متاجر Jumbo في الإمارات

زين كاش

سداد

ون كارد

Virgin Megastore في السعودية والإمارات

متاجر Modern Home في قطر

حساب Paypal

كما توجد طرق أخرى مختلفة للشحن تعرف عليهم من هنا

هل عملة Razer Gold آمنة بشكل كامل؟

الإجابة على هذا السؤال سهلة نوعًا ما، العملة موثوقة لدى العديد من الألعاب والمتاجر، مُفعلة في أماكن كثيرة، لديها شراكات ضخمة مثل FIFA 22 وPUBG وGenshin Impact وغيرها من الألعاب والبرامج، بالتأكيد هي عملة موثوقة وبالتأكيد لن تشعر بأي مشاكل عندما تقوم بشراء هذه العملة فالبتالي انت في أمان، عملة Razer Gold آمنة تمامًا.