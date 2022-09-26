شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. اقتراب كوكب المشترى من الأرض عند أقرب نقطة له منذ 59 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كوكب المشترى إلى أقرب نقطة له من الأرض منذ عام 1963 مساء اليوم، والذي سيكون على بعد 367 مليون ميل منا عند أقرب نقطة، وهذا يعني ببساطة أن الكوكب سيرتفع من الشرق مع غروب الشمس في الغرب، مما يضع المشترى والشمس على جانبي الأرض المتقابلين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبعد الكوكب الضخم حوالي 600 مليون ميل عن الأرض في أبعد نقطة له، وعلى الرغم من أن معارضة كوكب المشتري تحدث كل 13 شهرًا، إلا أنها فريدة من نوعها.

كما أن ذلك لأن الأرض والمشتري لا يدوران حول الشمس في دوائر كاملة، مما يعني أنهما يمران ببعضهما البعض على مسافات مختلفة على مدار العام.

على الرغم من أن كوكب المشترى هو أحد الكواكب القليلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا أن ناسا لا تزال توصي باستخدام نوع من الأدوات.

قال آدم كوبلسكي، عالم الفيزياء الفلكية في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل بألاباما في بيان، "من المهم أن نتذكر أن جاليليو قد رصد هذه الأقمار باستخدام بصريات القرن السابع عشر، وسيكون أحد الاحتياجات الأساسية هو التثبيت الثابت لأي نظام تستخدمه".

كشف المصور الفلكي المخضرم "أندرو مكارثي" من أريزونا عن هذه الصورة المذهلة لكوكب المشتري هذا الشهر بعد أن التقط أفضل منظر له حتى الآن للكوكب العملاق هذا الشهر، لكن ما تراه ليس مجرد صورة واحدة، إنه مزيج من مئات الآلاف من الصور، وفقاً لصحيفة "مترو".

كتب مكارثي على تويتر أثناء مشاركة الصورة في 17 سبتمبر: "بعد قضاء الليل كله في تصوير حوالي 600 ألف صورة له، يسعدني أن أريكم أدق لقطة لي للمشتري حتى الآن". باستخدام تلسكوب مقاس 11 بوصة وكاميرا أستخدمها عادةً للعمل في أعماق السماء.