شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جديدة للمشترى هى الأكثر وضوحًا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المصور الفلكي المخضرم "أندرو مكارثي" من أريزونا عن هذه الصورة المذهلة لكوكب المشتري هذا الشهر بعد أن التقط أفضل منظر له حتى الآن للكوكب العملاق هذا الشهر، لكن ما تراه ليس مجرد صورة واحدة، إنه مزيج من مئات الآلاف من الصور، وفقاً لموقع space.

كتب مكارثي على تويتر أثناء مشاركة الصورة في 17 سبتمبر: "بعد قضاء الليل كله في تصوير حوالي 600 ألف صورة له، يسعدني أن أريكم أدق لقطة لي للمشتري حتى الآن"، باستخدام تلسكوب مقاس 11 بوصة وكاميرا أستخدمها عادةً للعمل في أعماق السماء.

ويستخدم مكارثي برنامجًا لتكديس صور متعددة تم التقاطها أثناء جلسة تصوير وكانت النتائج مذهلة، حيث قال إن كوكب المشتري دائمًا هدف رائع لعين الكاميرا.

وقال مكارثي لموقع ProfoundSpace.org في بيان: "مشاهدة كوكب المشتري لا يتقدم في العمر أبدًا، إنه كوكب رائع، وعلى الرغم من أن عدد الصور يبدو كثيرًا، إلا أنني كنت ألتقطها بمعدل 80 صورة في الثانية، لذا فقد مر بسرعة نسبيًا"، وقال أن الأمر استغرق حوالي ساعتين لالتقاط الصور.

وأضاف مكارثي: "كانت الظروف جيدة جدًا في تلك الليلة، لذلك رأيت الكوكب بتفاصيل أكثر بكثير من المعتاد، وكان ذلك مثيرًا للغاية".