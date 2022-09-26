شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية قفل بطاقة SIM فى نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفل بطاقة SIM ميزة موجودة في أفضل هواتف أندرويد منذ سنوات، بعد تفعيلة، ستدخل رمز المرور المكون من أربعة أرقام لبطاقة SIM بعد إعادة التشغيل أو عند نقلها إلى هاتف آخر.

ويتطلب إعداد قفل بطاقة SIM إدخال رمز المرور الافتراضي الذي حدده المشغل، لمنع قفل بطاقة SIM الخاصة بك بعد ثلاث محاولات، ابحث عنه على البطاقة البلاستيكية التي تحتوي على بطاقة SIM الخاصة بك. كن حذرًا جدًا، لأن ثلاث محاولات فاشلة تحجب بطاقة SIM الخاصة بك، بعد ذلك، ستحتاج إلى الاتصال بمشغل شبكة الجوال لإلغاء حظره.

كيفية إعداد قفل بطاقة SIM على نظام أندرويد

انتقلت إلى الإعدادات ثم اختيار الأمان.

الضغط علي المزيد من إعدادات الأمان.

اضغط فوق قفل بطاقة SIM .

قم بتشغيل قفل بطاقة SIM.

أدخل رقم التعريف الشخصي الافتراضي إذا كنت تقوم بتمكينه لأول مرة.

اضغط فوق تغيير رمز PIN لبطاقة SIM لتغيير رمز PIN الافتراضي.

أدخل رقم التعريف الشخصي القديم.

أدخل رقم التعريف الشخصي الجديد ثم اضغط فوق موافق.

يجب أن تكون حذرًا أثناء إدخال رقم التعريف الشخصي، لان إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات يؤدي إلى حظر بطاقة SIM الخاصة بك، لاختبار الميزة، أعد تشغيل الهاتفك.

عندما يتم نقل بطاقة SIM إلى هاتف مختلف، بغض النظر عما إذا كان هاتف أيفون أو أندرويد، لا يمكنك استخدامه حتى يتم إلغاء قفله.